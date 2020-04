La Médaille du Lieutenant-gouverneur remise à 12 citoyens de Sainte-Julie

La Ville de Sainte-Julie est fière d’annoncer que 12 Julievilloises et Julievillois ont reçu la Médaille du Lieutenant-gouverneur, distinction qui leur a été offerte il y a quelques jours.

La Médaille du Lieutenant-gouverneur pour les aînés a été remise à 10 citoyens qui ont démontré un grand engagement social et communautaire et dont l’action bénévole a eu des répercussions positives sur la communauté.

« De nombreux Julievillois sont engagés dans leur milieu et se dévouent dans des causes variées. Nous sommes fiers qu’ils soient reconnus pour leur engagement communautaire, un apport essentiel à notre société. Cette prestigieuse médaille est une distinction grandement méritée par ceux qui l’ont reçue », commente la mairesse de Sainte-Julie, Suzanne Roy. Elle a aussi tenu à décrire les principales réalisations de chacun des récipiendaires pour leur rendre hommage.

Nicole Bertrand : Mme Bertrand s’investit au sein de la FADOQ Sainte-Julie et de la communauté. Son implication en tant qu’animatrice du programme « Viactive » a permis à plusieurs membres du club d’intégrer l’activité physique et de profiter du bien-être qui en résulte. Son aide lors des collectes de sang et du défilé de Noël est également précieuse.

Diane Cantin : Créative et pleine d’énergie, Mme Cantin participe au programme « Lire et faire lire » dans les écoles. Elle est aussi première vice-présidente de la FADOQ et planche sur le projet Info-Stop à l’attention des aînés.

Réal Charpentier : Ce Julievillois ne compte pas les heures qu’il consacre chaque semaine à l’accompagnement médical et humanitaire auprès de l’Envolée. Grâce à lui, de nombreux aînés isolés bénéficient d’un appui à la fois logistique et psychologique inestimable.

Christiane Dalpé : Bénévole dévouée au sein de plusieurs organismes communautaires tels le Groupe Amical de Sainte-Julie, l’Envolée ou la Boussole, enfants, jeunes mamans, malades ou encore aînés isolés peuvent compter sur son précieux soutien depuis les 12 dernières années.

Henri Ducharme : M. Ducharme apporte du soutien lors des activités de la FADOQ en plus d’être responsable de certaines activités. Il s’implique également lors du Défilé de Noël et est bénévole pour le service de popote roulante organisé par l’organisme L’Envolée.

Micheline Haché : Membre de la FADOQ, elle est aussi bénévole à la Journée de la famille et au Défilé de Noël. Elle offre de plus son soutien aux cliniques de vaccination qui se déroulent à Sainte-Julie, visite des résidents de centres d’hébergement sans famille et accompagne bénévolement les malades à leurs rendez-vous médicaux.

Lise Lafleur : Cette femme de coeur fait partie du conseil d’administration de l’Envolée en plus d’en assurer l’accueil téléphonique depuis maintenant dix-huit ans. Son dynamisme, sa bienveillance et son sens de l’écoute font toute la différence auprès des aînés qui en ont besoin.

Jeannine Morin : Mme Morin offre de son temps lors d’événements d’envergure comme la Journée de la famille ou Je bouge avec mon doc. Elle s’implique également lors de certaines activités et travaille dans l’administration de la FADOQ.

Jean-Luc Savoie : Bénévole pour la Maison de l’Entraide, cet homme dynamique et dévoué contribue de multiples façons aux activités de cet organisme qui vise à soutenir les familles économiquement faibles de Sainte-Julie, notamment en participant à la collecte et au tri des dons.

Nicole Vincent : Depuis 2003, Mme Vincent consacre une grande partie de son temps libre à briser l’isolement des aînés par son implication auprès de l’Envolée et l’organisme les Petits Frères. Grâce à elle, de nombreuses personnes vulnérables bénéficient d’un appui à la fois utile, régulier et bienveillant.

La Médaille du Lieutenant-gouverneur pour la jeunesse a été remise à Félix Boulianne, élève de l’école secondaire du Grand-Coteau et Audray Theroux, élève du Champlain Regional College, campus Saint-Lambert. Cette médaille est remise aux jeunes âgés de 29 ans ou moins qui ont démontré par leur implication un engagement bénévole soutenu au niveau social ou communautaire ou qui ont présenté une attitude inspirante, un rayonnement positif dans un groupe ou la communauté tout en étant en mesure d’atteindre les objectifs de leur programme d’études.