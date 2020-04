Depuis le 28 avril, l’écocentre est rouvert à toute la population, selon l’horaire régulier.

Nous demandons toutefois à la population en période de pandémie de limiter ses déplacements et de se présenter à l’écocentre seulement si cela est vraiment nécessaire.

L’horaire régulier pour le secteur nord à Contrecœur (411, route Marie-Victorin) est du mercredi au samedi de 8 h à 16 h, du 22 avril 2020 au 31 octobre 2020.

Mesures à suivre durant la pandémie

Afin de se conformer aux règles de la Direction de la santé publique, et dans le but de minimiser les risques de propagation du virus de la COVID-19, plusieurs mesures ont été mises en place. Ainsi, les points de service seront accessibles seulement à une partie de la population à la fois selon un horaire prédéfini.

Les résidents de chacune des municipalités du territoire pourront s’y rendre en alternance selon les journées de la semaine.

Une preuve de résidence devra être présentée à l’employé à l’accueil.

Les visiteurs qui devront effectuer un paiement devront le faire uniquement à l’aide d’une carte de crédit ou de débit. L’argent comptant ne sera pas accepté.

En tout temps, les gens devront respecter une distanciation de deux mètres avec les employés de l’écocentre et les autres visiteurs.

Ceux-ci devront également rester dans leur voiture sauf pour s’identifier à l’accueil et pour décharger leurs matières.

Enfin, ils devront s’assurer d’avoir bien effectué le tri de leurs matières et qu’ils seront en mesure de faire le déchargement seuls avant de se présenter sur le site.