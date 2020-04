Le conseil municipal de Sainte-Julie attristé par la tragédie survenue en Nouvelle-Écosse

Attristée et bouleversée par la tuerie survenue dans les dernières heures en Nouvelle-Écosse, la mairesse de Sainte-Julie, Mme Suzanne Roy, dénonce cet acte de violence inouï et annonce que la Ville exprimera sa solidarité aux victimes et à leurs proches par la mise en berne des drapeaux devant l’hôtel de ville.

« Cette tragédie n’aurait jamais dû arriver, comme aucun acte de violence d’ailleurs. Personne ne peut rester indifférent devant une telle horreur. Je joins donc ma voix à la population julievilloise pour offrir mes plus sincères condoléances aux familles et aux proches des victimes ainsi que pour exprimer notre soutien aux blessés et à toutes les personnes touchées par ce drame. Je souhaite de tout coeur que cette vague de sympathie qui déferle de partout au Canada réconfortera les citoyens de la Nouvelle-Écosse », souligne la mairesse de Sainte-Julie, Mme Suzanne Roy.

Pour manifester son soutien et sa solidarité, la Ville de Sainte-Julie met ses drapeaux en berne jusqu’à nouvel ordre. « Nous nous sentons impuissants devant cette terrible attaque. Comme je l’ai malheureusement déjà mentionné à la suite des attentats survenus au cours des dernières années, nous devons nous unir pour surmonter cette épreuve et éviter qu’elle ne se répète », conclut Mme Roy.