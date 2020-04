La Ville de Boucherville met ses drapeaux en berne

Pour manifester son soutien et sa solidarité, la Ville de Boucherville a mis ses drapeaux en berne à la suite de la tuerie survenue la fin de semaine dernière en Nouvelle-Écosse. Elle offre ses plus sincères condoléances aux victimes des familles touchées par ce terrible drame.

Rappelons qu’un minimum de 16 personnes, dont la policière de la Gendarmerie royale du Canada Heidi Stevenson, ont trouvé la mort dans ce qui est déjà considérée comme l’une des tueries les plus meurtrières de l’histoire du Canada.