Inhumations printanières en temps de COVID-19

Les services funéraires et de cimetière font partie de la liste des services essentiels du gouvernement du Québec. Avant le 15 mai prochain, les cercueils entreposés dans des charniers devront obligatoirement être inhumés. Il n’y a pas d’exception à cette obligation cette année. Même si les églises et plusieurs services pastoraux sont actuellement suspendus, une fabrique qui a un statut d’exploitant de cimetière doit tout de même assumer son rôle socio-sanitaire et respecter la Loi sur les activités funéraires.

En passant, des rituels funéraires adaptés aux mesures sanitaires en vigueur sont autorisés par la Santé publique, dans un cimetière ; en autant qu’on s’entende clairement avec la famille endeuillée et le salon funéraire sur le nombre de personnes autorisées, la distance à conserver entre les gens ne vivant pas sous un même toit, l’interdiction d’accès aux voyageurs soumis à une quarantaine, etc. Par exemple, un cimetière peut autoriser la famille immédiate d’un défunt ou une dizaine de ses proches à se retrouver près du lot familial, à prier et à poser un geste (sécuritaire), au moment de l’inhumation du cercueil ; en évitant les rapprochements et les contacts d’objets potentiellement contaminés.

Par contre, dans le contexte actuel de pandémie, la pratique des inhumations communautaires ou regroupées est vivement déconseillée puisqu’il peut rapidement devenir très difficile d’assurer la

sécurité des personnes ainsi réunies sur un site restreint. Plus que jamais, l’exploitant du cimetière doit faire preuve de jugement et de responsabilité, pour « prendre soin de son monde ».

Résumons, à nouveau, les règles sanitaires en vigueur :

 Distanciation de 2 mètres entre individus n’habitant pas sous le même toit (pas de

rassemblement)

 Précision : vous pouvez accueillir plus de 2 personnes si les mesures de distanciation sont

respectées.

 Interdiction pour les visiteurs arrivant de l’extérieur, symptomatiques, en contact avec un

individu ayant été en voyage ou en contact avec quelqu’un qui arrive de voyage.

 Afin de faciliter les mesures de contrôle, votre Association recommande de procéder à des

inhumations individuelles soit par famille plutôt qu’une grande cérémonie.

