Les CPE à l’heure de la solidarité

En ces moments délicats de crise sanitaire mondiale, où notre vie collective est mise à rude épreuve par la pandémie de COVID-19, le Regroupement des centres de la petite enfance de la Montérégie (RCPEM) tient à féliciter ses membres pour la mobilisation exceptionnelle dont ils font preuve en répondant activement et efficacement au mandat spécial qui leur a été confié par le Gouvernement du Québec.

En effet, les centres de la petite enfance (CPE) de toute la province ont reçu la consigne de rester ouverts, afin d’accueillir les enfants des parents employés des services essentiels, notamment ceux de la santé et de la sécurité publique. Opérant à titre de services de garde d’urgence depuis le 17 mars dernier, les 108 membres du RCPEM ont donc accueilli, selon les jours, une moyenne de 3 à 6 enfants de 0 à 5 ans dans l’un ou l’autre de leurs installations ou services de garde en milieu familial.

Grâce à la communication permanente qu’ils maintiennent avec leurs associations nationales et régionale, avec le ministère de la Famille et la direction de la santé publique, les CPE réussissent à s’adapter à une multitude de nouvelles consignes et à suivre scrupuleusement les protocoles de contrôle sanitaire, leur permettant ainsi de protéger les enfants et le personnel d’une éventuelle contamination.

Forts de la souplesse et de la proactivité des gestionnaires et des conseils d’administration, les CPE ont accepté de bousculer leur fonctionnement habituel pour prendre part à la mobilisation collective et solidaire requise par cette situation exceptionnelle. En outre, les gestes de solidarité se sont rapidement multipliés, témoignant de la grande créativité des CPE de notre région.

Notons, entre autres:

– Des dons de masques N95 restants de la pandémie H1N1 aux CISSS, notamment à Longueuil et à St-Paul d’Abottsford; – Des collectes de denrées non périssables à Granby; – Offre de repas préparés pour les parents en confinement à Saint-Basile-le-Grand; – Distribution à tous les parents confinés d’un dessert maison, un panier d’œufs de Pâques pour faire la chasse aux œufs, des suggestions de jeux et un message des éducatrices, à Saint-Hubert. Plusieurs ont développé des ateliers et outils éducatifs spécifiques. – Création de capsules vidéos où les éducatrices proposent la lecture de contes et d’albums, des activités de danse, de bricolage, de jeux et autres activités à faire en famille; – Envoi de suggestions de lecture, notamment celles émises par leur bibliothèque locale; – Création de groupes de discussions sur des plateformes numériques, réunissant les éducatrices et leur groupe d’enfants.

Ils ont également développé diverses stratégies, notamment de communications; en plus de leur permettent de répondre aux besoins de leur nouvelle clientèle, celles-ci visent à maintenir un contact rassurant avec les enfants qui fréquentent d’habitude leur CPE, mais qui désormais sont confinés à la maison et qui, certainement, ne comprennent pas beaucoup pourquoi leur routine est ainsi bouleversée.

Ils peuvent ainsi garder un lien bien vivant avec leurs parents utilisateurs désormais confinés : – Envoi de messages, de photographies et d’arcs-en-ciel de la part des éducatrices aux enfants en confinement; – Appel aux parents, notamment à ceux qui ont des enfants à besoins particuliers, pour voir comment ils peuvent offrir du soutien et leur transmettre les coordonnées des différentes ressources d’aide disponibles dans leur quartier; – Transfert des communications émises par le ministère de la Famille, de la Santé et des Services sociaux ou des différentes instances, pour accompagner les parents dans cette période difficile; – Mises en ligne de différentes pages internet dédiées aux parents en confinement, notamment sur les réseaux sociaux; – Utilisation quotidienne d’un journal électronique pour échanger des nouvelles et des informations.

Cette vague de solidarité que nous tenons à souligner ici, a été marquée par la campagne Arcen-ciel #ÇaVaBienAller à laquelle le réseau complet a activement participé. Ces moments de solidarité sont importants dans la situation actuelle et nous tenions à les mettre en lumière. Le RCPEM tient également à féliciter le Gouvernement pour son grand leadership, ainsi que le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, pour avoir reconnu l’importance du réseau des CPE et obtenu le maintien de son financement en temps de crise.

Le RCPEM félicite et remercie également l’Association québécoise des centres de la petite enfance (AQCPE) et le Conseil québécoise des services éducatifs à la petite enfance (CQSEPE) pour leur dynamisme et leur esprit de collaboration. Cette solidarité et cette capacité d’action nous honorent tous.