Les gens d’affaire de Verchères s’attellent à la tâche

Dans les grands centres comme dans les plus petites municipalités comme celle de Verchères, les entrepreneurs locaux sont invités à participer à l’effort afin d’aider leur communauté à passer à travers une période qui s’annonce difficile pour plusieurs.

« Les gens d’affaires de Verchères s’étaient donné rendez-vous ce matin en ligne pour échanger sur la situation, explique le maire Alexandre Bélisle joint le 31 mars dernier. Pour voir comment à court, moyen et long terme, nous pouvons utiliser différentes stratégies. Il y avait une douzaine de personnes. Ç’a été un échange intéressant »,

Selon l’élu, le fait que les entrepreneurs aient des profils et champs d’expertise différents est sans contredit un avantage quand vient le moment de gérer des situations exceptionnelles ayant des ramifications multiples sur la vie communautaire.

« Il faut être optimistes et proactifs et c’est une bonne chose d’avoir un élément de créativité dans nos réflexions. Ce que nous vivons, c’est du jamais vu alors ça nous permet vraiment de voir la force d’un réseau. La pire chose que nous pourrions faire dans les circonstances, c’est de nous isoler davantage. »

Solidarité entre les municipalités

M. Bélisle admet par ailleurs que la bonne communication qui semble exister entre les différentes administrations de la MRC contribue à la bonne cohésion des efforts, en particulier afin d’assurer le maintien des services municipaux essentiels.

« Tous les jours, en fin d’après-midi, nous avons des conférences téléphoniques. On s’informe de ce qui se passe ailleurs, surtout dans l’optique du maintien des services d’urgence, au niveau des pompiers par exemple. »

Parmi les scénarios envisagés, celle où plusieurs employés d’une même caserne seraient malades au même moment compte parmi ceux qui doivent être sérieusement étudiés.

« Je dois dire que, même si nous avons des réalités très différentes, nous sommes complémentaires et nous avons une belle collaboration. Toutes les communautés sont très solidaires. Nous avons la chance de vivre dans un endroit où les populations savent se montrer compréhensives. »