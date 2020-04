Contrecoeur allège le fardeau fiscal de ses locataires du centre multifonctionnel

Poursuivant ses efforts d’allègement fiscal envers la population de Contrecœur, le conseil municipal a résolu unanimement, lors d’une assemblée extraordinaire tenue le 30 mars en vidéoconférence, de décréter un crédit de loyer pour tous les locataires du Centre multifonctionnel pour les mois de mars à mai 2020 inclusivement.

Pour les élus du conseil municipal, cette aide de l’ordre de 6 364 $, à près d’une quinzaine d’organismes, allait de soi en ce temps de pandémie. Le conseil municipal tient à offrir son soutien à la population à travers diverses mesures dont ce crédit de loyer aux organismes du Centre multifonctionnel; l’abolition jusqu’en juin des frais de retard sur le prêt de documents à la bibliothèque; le report du paiement du 2e et du 3e versement de taxes; les frais d’intérêt et pénalité sur les comptes de taxes municipales, les droits de mutation et autres tarifs sont à 0 % jusqu’en juin.

Les organismes locataires au Centre multifonctionnel qui bénéficieront de ce crédit de loyer sont : Maison de la famille Joli-Cœur/Centre d’action bénévole/Club FADOQ/Rues principales/Karaté Kenpo/Chasse et Pêche/Association des retraités d’ArcelorMittal de Contrecœur (ARAMC)/Cercle des fermières/Groupe des narcotiques anonymes/Club Dynamiks/Expressio/Le Pion Fringant/Groupe Midi/Les événements Diable au cœur.