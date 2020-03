COVID-19 : METRO fait un don de 1 million $ à la communauté

METRO fera un don de 1 million $ pour soutenir les opérations de secours dans les collectivités dans le contexte de la pandémie actuelle, soit 500 000 $ à Banques alimentaires du Québec et Feed Ontario, de même que 500 000 $ au fonds d’urgence Centraide/United Way.

Consciente des inquiétudes de la population concernant la COVID-19 et de son impact dans la vie de tous, METRO répond ainsi à l’appel de ses partenaires communautaires de longue date.

Ce don permettra de répondre à la hausse des besoins d’aide alimentaire et autres services essentiels comme l’aide aux aînés ou le soutien en matière de santé mentale.

METRO, par le biais de son réseau de magasins d’alimentation et de pharmacies, est aux premières lignes pour offrir un service essentiel depuis le début de la crise.

La priorité a été d’assurer la sécurité des employés et des clients afin de permettre de continuer à rencontrer leurs besoins.

Ce don s’ajoute à l’appui soutenu de METRO à ces organismes, avec notamment un don de 500 000 $ à la campagne majeure de financement de Banques alimentaires du Québec, laquelle est coprésidée par Eric La Flèche, président et chef de la direction de METRO.

METRO est également partenaire des premiers jours des Programmes de Récupération en Supermarchés des Banques alimentaires du Québec et de Feed Ontario. À propos de METRO inc.