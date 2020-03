COVID-19: réduction de service au RTL

Le Réseau de transport de Longueuil (RTL) informe ses clients d’une réduction de son service en raison de la pandémie du coronavirus et de la fermeture de nombreux établissements.

Le RTL procède donc à la mise à jour de ses horaires d’autobus et de taxis collectifs. Ceux-ci entreront en vigueur dès le lundi 30 mars prochain. Le RTL vous tiendra au courant de tous les détails dans les prochains jours et ces horaires seront disponibles sur le site Web.

« Nos clients et de nombreuses entreprises ont entendu le message du gouvernement de rester à la maison et de limiter leurs déplacements lorsque non essentiels. De notre côté, nous maintenons notre service, qui en est un essentiel pour la population, notamment pour celles et ceux qui, quotidiennement, prennent soin de nous tous. Nous profitons de l’occasion pour remercier nos chauffeuses et chauffeurs qui livrent un service de qualité à la clientèle tous les jours dans des circonstances exceptionnelles et à nos employés de l’entretien qui permettent la sortie de nos véhicules », a indiqué le directeur général du RTL, Michel Veilleux.

Il est possible de suivre toutes les dernières mises à jour concernant les mesures implantées par le RTL en lien avec la pandémie du coronavirus sur le site Web : https://www.rtl-longueuil.qc.ca/COVID19.