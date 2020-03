Message important de la Fondation Lajemmerais

La Fondation Lajemmerais annule son Quilleton et reporte à une date indéterminée pour l’instant son tirage annuel qui devaient avoir lieu le 4 avril 2020. Les directives gouvernementales concernant le Covid-19 interdisant les rassemblements intérieurs et extérieurs nous empêchent de tenir notre tirage à la date prévue. Soyez assurés que nous conserverons tous les talons des billets vendus et que nous procéderons au tirage dès que les circonstances le permettront.

Nous vous remercions de votre compréhension.