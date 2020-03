COVID-19 : un chauffeur d’autobus du RTL contaminé

Le Réseau de transport de Longueuil (RTL) a appris par la Direction de la santé publique de la Montérégie Centre (DSP) qu’un de ses employés a été testé positif à la COVID-19. Cette personne travaille comme chauffeur au centre du Vieux-Longueuil. Sa dernière journée de travail a été le 15 mars dernier et elle a été placée en isolement par la suite par le Bureau de santé du RTL.

Le RTL a collaboré étroitement avec la Direction de la santé publique (DSP) pour identifier les employés ayant été en contact avec cette personne et ciblés par la DSP. La Direction de la santé publique communiquera avec ces employés afin de prendre les mesures appropriées selon leur cas et le RTL sera informé s’il doit mettre de l’avant des mesures les concernant.

Selon les directives de la Direction de la santé publique, le RTL ne donnera pas les détails des trajets d’autobus effectués par cette personne.

Le RTL rappelle que le coronavirus ne survit sur des surfaces sèches que trois heures et qu’il a optimisé le nettoyage des surfaces les plus exposées des autobus. De multiples autres mesures ont également été mises en place pour l’ensemble des employés et des clients.

Rappelons que le 24 février dernier, un passager infecté a voyagé à deux reprises à bord d’un autobus du RTL sur la ligne 88