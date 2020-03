Des nouvelles brèves : l’opération nids de poule est commencée !

Signe que le printemps est à nos portes, les cols bleus de Boucherville ont commencé à colmater les nids de poule assez nombreux dans les rues de la Ville.

Séance du conseil à huis clos

Afin de minimiser les risques de propagation du coronavirus, la réunion du conseil municipal de Boucherville s’est tenue à huis clos le 23 mars. Les citoyens pouvaient la suivre en directe le 23 mars dès 20 h à partir du site Web de TVRS au tvrs.ca/conseil-en-direct. Et en reprise au tvrs.ca/conseils-sur-demande/boucherville

Un élève de l’école d’éducation internationale atteint de la COVID-19

Un élève de l’école d’éducation internationale de McMasterville est atteint du coronavirus. La Direction de santé publique de la Montérégie a avisé, par lettre, certains étudiants qui auraient été en contact étroits avec l’adolescent et le personnel afin qu’ils se placent en isolement volontaire à la maison durant 14 jours.

Rester zen durant la pandémie

Une belle façon de rester zen durant la crise est de prendre de bonnes bouffées d’air frais et de contempler le magnifique fleuve.

Service de garde pour les travailleurs des services essentiels

À la suite de la fermeture des Centres de la petite enfance et des écoles, la Commission scolaire des patriotes a ouvert 14 services de garde d’urgence dans les écoles de son territoire dont un à l’école Paul VI. Elle accueille maintenant les enfants âgés de 0 à 5 ans des travailleurs essentiels, c’est-à-dire qui ont une incidence directe et immédiate sur la sécurité et la santé des Québécois.

Un répit pour les payeurs de taxes

Dans la foulée de l’annonce du gouvernement du Québec sur le report des paiements d’impôts, la Ville de Longueuil reporte d’un mois l’échéance de chacun des trois prochains paiements de taxes municipales.

De plus, afin de donner un coup de pouce aux entreprises d’ici, DEL (Développement économique de l’agglomération de Longueuil) pourrait accorder un moratoire de trois mois sur les remboursements des prêts aux entreprises qui font partie de son portefeuille