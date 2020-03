Les brèves de La Relève: les billets de banque peuvent-ils nous contaminer?

Les billets peuvent-ils nous contaminer? La question est légitime et l’Organisation mondiale de la santé (OMS) s’est récemment penchée sur le sujet et elle a émis un communiqué à cet égard. « Des données préliminaires indiquent que le nouveau coronavirus (COVID-19) peut survivre sur des surfaces d’objets pendant quelques heures, ou plus. Il peut en effet arriver qu’un objet soit contaminé par le 2019-nCoV du simple fait qu’une personne infectée l’ait touché, ait toussé dessus ou ait éternué à proximité. Cela étant, le risque d’être infecté en touchant des objets – pièces de monnaie, billets de banque, cartes bancaires – est très faible. Car une bonne hygiène des mains – se nettoyer fréquemment avec un produit hydroalcoolique ou à l’eau et au savon – représente une protection suffisante. » Le sujet n’a quand même pas fini de faire jaser car, par mesure d’hygiène préventive, les clients de la SAQ ne peuvent dorénavant plus payer en argent comptant. Seules les cartes de crédit et débit sont maintenant acceptées et ces dernières doivent être manipulées par les clients eux-mêmes, de même que la carte Inspire. L’achalandage à l’intérieur des magasins est dorénavant limité selon l’enseigne afin de respecter en tout temps les règles de distanciation sociale recommandées par la Santé publique, qui stipulent de respecter une distance de un mètre (dans la file d’attente ou ailleurs dans la succursale). SAQ et Express : 10 clients maximum; SAQ Sélection : 20 clients maximum; SAQ Dépôt : 50 clients maximum pour celles du Marché Central et de Québec et 35 clients maximum pour les autres.

Interdiction des visites dans les hôpitaux et CHSLD

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Est a annoncé qu’il interdit les visites dans ses hôpitaux et CHSLD en raison de la présence de la COVID-19 au Québec. Voici les règles en vigueur : interdiction des visites dans les hôpitaux et CHSLD, sauf pour des usagers qui reçoivent des soins en fin de vie (un visiteur à la fois). En natalité, seul le conjoint ou la personne significative sera admis. En tout temps, aucun visiteur présentant des symptômes grippaux ne sera admis. Puisque la sécurité des usagers, des employés et des médecins est la priorité, le CISSS souhaite, par ces mesures temporaires et exceptionnelles, éviter la circulation de centaines de personnes quotidiennement dans nos hôpitaux et CHSLD. Parmi les installations visées par ces mesures, on remarque : Hôpital Pierre-Boucher, Hôpital Honoré-Mercier, Hôtel-Dieu de Sorel, Centre d’hébergement de l’Hôtel-Dieu-de-Saint-Hyacinthe, Centre d’hébergement de Montarville, Centre d’hébergement De Contrecoeur, Centre d’hébergement De Lajemmerais et le Centre d’hébergement Jeanne-Crevier.

Ne pas utiliser des masques pour prévenir la contamination

Le directeur national de santé publique du Québec, le Dr Horacio Arruda, a demandé aux Québécois de ne pas utiliser des masques pour prévenir la contamination par la COVID-19. Il ajoute que ces derniers doivent être réservés au personnel de la santé et aux patients atteints. Le Dr Arruda invite plutôt les Québécois à se concentrer sur les consignes de prévention diffusées par le gouvernement du Québec, notamment le lavage des mains. Le masque doit être réservé aux soins afin d’éviter qu’un patient malade contamine les autres. L’usage de masques par la population à des fins de prévention risque de causer une pénurie dans le réseau de la santé. « On me demande souvent si les gens doivent porter un masque toute la journée. La réponse, c’est que le masque n’est pas un moyen de prévention des infections dans la communauté. Il est réservé aux épisodes de soins. Si vous voulez vous protéger, ce n’est pas le masque qui est important. Lavez-vous plutôt les mains! »

Modifications temporaires au service de prélèvements

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est a aussi apporté des modifications temporaires à son service de prélèvements sur son territoire en raison du coronavirus. Au Réseau local de services (RLS) Pierre-Boucher, le service de prélèvements sans rendez-vous est maintenu, mais le nombre de places dans la salle d’attente est diminué. Les usagers qui ont un rendez-vous peuvent se présenter comme prévu. Les gens qui ont des symptômes grippaux ou qui ont séjourné à l’extérieur du Canada au cours des 14 derniers jours sont priés de ne pas se présenter dans les centres de prélèvement. Parmi les installations visées, notons : Hôpital Pierre-Boucher, Hôpital Honoré-Mercier, CLSC des Patriotes (point de service de Beloeil), CLSC des Patriotes (point de service de Saint-Bruno), CLSC des Seigneuries de Boucherville, CLSC des Seigneuries de Contrecoeur, CLSC des Seigneuries de Sainte-Julie, CLSC des Seigneuries de Verchères, Centre de prélèvements de Varennes.