Varennes ferme l’accès au public à l’hôtel de ville

Dans le but de protéger nos employés, de diminuer les risques de propagation du coronavirus (COVID-19) et conformément aux recommandations du gouvernement du Québec et de la Direction de la santé publique, la Ville de Varennes fermera au public l’accès à tous ses bureaux municipaux, incluant l’hôtel de ville. Ce dernier s’ajoute aux édifices municipaux fermés depuis le 13 mars dernier.

Les citoyens sont invités à utiliser les services en ligne et à ne pas hésiter à communiquer avec les employés municipaux qui continueront d’assurer les services aux citoyens, par téléphone au 450 652-9888, poste 1455 ou par courriel à citoyens@ville.varennes.qc.ca.

La Ville poursuivra la mise à jour des informations à ce sujet sur le site Internet au www.ville.varennes.qc.ca ainsi que sur la page Facebook Varennes-Hôtel de ville.

Pour de plus amples renseignements à propos du coronavirus, consultez quebec.ca/coronavirus ou composez la ligne d’information générale

COVID-19 au 1 877 644-4545.