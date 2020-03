Varennes augmente son fonds de roulement à 5 millions de dollars

Voici un résumé de l’assemblée publique tenue le lundi 9 mars dernier à la Maison Saint-Louis à Varennes.

• Les festivités entourant le 350e anniversaire de la fondation de Varennes se dérouleront en 2022, mais les préparatifs de cette année fort chargée vont bon train. Lors de la séance, une subvention de 16 500 $ a été octroyée à la Société d’histoire de Varennes (SHV) pour une collecte d’archives en vue de cet événement, alors que l’historien Denis Gravel a été pour sa part mandaté par les élus pour l’écriture d’un livre souvenir.

• Les élus ont adopté le règlement 390-9 qui décrète une augmentation du fonds de roulement de 3 500 000 $ à 5 000 000 $ à même le surplus accumulé. Ce faisant, le maire Martin Damphousse a expliqué que le conseil municipal augmente sa marge de manœuvre pour le paiement comptant de différents projets.

• La Ville de Varennes a fait une demande au ministère des Transports du Québec (MTQ) afin d’ajouter un signal sonore au feu pour piétons et cyclistes à l’intersection de la rue Saint-Eugène et de la route 132 (Marie-Victorin).

• Un réaménagement du chemin du Petit-Bois, entre la route 132 et la rue Jules-Phaneuf, ainsi que la construction de deux terminus légers (abribus) sur la route 132 seront entrepris au cours de l’été prochain.

• En vue de la construction prochaine d’un nouveau centre multifonctionnel, un mandat de 43 773 $ a été donné pour l’élaboration d’un devis et surveillance pour la démolition et la décontamination du terrain de l’ancien aréna Louis-Philippe-Dalpé. Les citoyens de la ville seront informés des détails au cours des prochaines semaines.

Exemption de taxe foncière

• Le conseil municipal a émis un avis positif à la Commission municipale du Québec par rapport à une demande de l’organisme de charité l’Ouvroir de Varennes afin que celui-ci bénéficie d’une exemption de taxe foncière.

• Lors de la séance publique du 9 mars, un projet de règlement a été adopté afin de permettre l’installation de bornes électriques dans toutes les cours avant de la municipalité.

• Le conseil a adopté un règlement d’emprunt afin de procéder bientôt au redimensionnement de la digue à la rampe de mise à l’eau située au parc de la Commune.

• La Ville a donné son accord pour faire l’acquisition d’un nouveau camion écureur pour l’entretien et la propreté des rues.

• Les conduites d’égout sanitaires et pluviales seront inspectées et nettoyées par des firmes spécialisées au cours du printemps prochain.

• Les élus ont donné leur aval à une autorisation de dépense au fonds de parcs et terrains de jeux qui permettra plusieurs améliorations dans les aires de jeu et les plateaux d’activités en 2020.

• Un mandat a été donné pour des travaux de reconstruction de tronçons des rues Guèvremont et Saint-André. Il est à noter que les citoyens du secteur seront informés des détails au cours des prochaines semaines.

• Le conseil a fait savoir que le chemin des Sucreries, situé dans le secteur rural, sera entièrement repavé au cours de l’été prochain.

• Les élus ont souligné le Mois de la jonquille de la Société canadienne du cancer en encourageant les citoyens à s’impliquer généreusement pour cette cause.

