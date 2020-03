Elle fait 36 abats consécutifs

Diane Gélineau, une quilleuse de 69 ans, a réalisé un exploit en jouant trois parties parfaites d’affilée au salon de quilles Volta, à Boucherville.

Avec un incroyable total de 900 points, la résidente de Longueuil a réussi 36 abats consécutifs aux petites quilles sur des allées de bois et sans anti-front.

La joueuse pratique ce sport depuis de nombreuses années, et surtout depuis qu’elle a pris sa retraite. Elle fait partie de trois ligues amicales, et joue trois fois par semaine, donc environ 105 parties par année.

Mme Gélineau s’est dite très heureuse de sa performance. « C’est mon sport préféré. On rêve toujours de faire une partie parfaite, et j’en ai fait six cette année », raconte-t-elle. Mais trois d’affilée, c’est une prouesse exceptionnelle. Il s’agissait d’une première au Salon de Quilles Volta depuis l’ouverture il y a 27 ans.