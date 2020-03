Une aide financière de 22 640 dollars a été accordée pour soutenir deux projets de garde pendant la relâche scolaire et la période estivale 2020 dans le comté de Verchères. Le ministre de la Famille, M. Mathieu Lacombe, en a fait l’annonce le 27 février dernier.

Ainsi, dans les différentes régions du Québec, une aide financière de près de 844 000 $ soutient un total de 99 organismes ou villes. L’objectif est de mettre en place de nouveaux projets de garde ou de bonifier des projets existants pour faciliter l’organisation du temps des parents-travailleurs et des parents-étudiants.

Voici la liste des projets retenus dans la circonscription de Verchères:

Colonie de vacances des Grèves de Contrecoeur 7 640 $

Ville de Saint-Amable 15 000 $

Total : 22 640 $

« L’annonce du soutien de projets de garde pour la semaine de relâche et la période estivale est une excellente nouvelle pour les familles du comté de Verchères. Je suis heureuse que notre gouvernement appuie encore davantage les parents dans la recherche d’un meilleur équilibre dans la conciliation de leurs différentes responsabilités », a mentionné Suzanne Dansereau, députée de Verchères.

« Les périodes de vacances des enfants peuvent être un casse-tête pour certains parents. En permettant la mise en place d’une offre bonifiée en matière de services de garde, le Programme de soutien à des projets de garde pendant la relâche scolaire et la période estivale vise à simplifier la planification du temps consacré à la vie professionnelle et à la vie familiale. Notre gouvernement est à l’écoute des préoccupations des parents. Cette annonce vient proposer des solutions à ceux qui n’ont pas la chance de pouvoir se libérer pendant les vacances de leur enfant. Il s’agit d’un pas de plus que notre gouvernement fait pour favoriser la conciliation famille-travail-études », a déclaré Mathieu Lacombe, ministre de la Famille.

Faits saillants :

• Le Programme de soutien à des projets de garde pendant la relâche scolaire et la période estivale s’inscrit dans le cadre de la Stratégie gouvernementale pour l’égalité entre les femmes et les hommes.

• Les projets retenus ont été analysés en fonction de leur pertinence, de leur qualité, du réalisme des prévisions budgétaires et des retombées attendues.

• L’appel de projets s’est déroulé du 15 novembre au 13 décembre 2019. 222 demandes d’aide financière ont été déposées.