Défi OSEntreprendre: la MRC dévoile les finalistes de son concours de pitch de vente 2020

Dans le but de stimuler l’entrepreneuriat local et d’offrir une visibilité à tous les entrepreneurs de son territoire, de tous les secteurs d’activité et de tous les stades de croissance, le Service de développement économique de la MRC de Marguerite-D’Youville (SDE), en collaboration avec Rues Principales Contrecoeur, Rues Principales Verchères, l’Association des gens d’affaires de Saint-Amable, la Chambre de commerce Mont-Saint-Bruno et la Chambre de commerce et d’Industrie de la Rive-Sud, a lancé, il y a quelques semaines, un concours original de pitch de vente permettant aux participants de promouvoir leur idée en plus de courir la chance de remporter un prix en argent pour financer leur projet.

Pour être éligibles au concours, les participants devaient s’inscrire en soumettant une capsule vidéo d’une durée maximale d’une minute dans laquelle ils devaient «vendre» leur projet entrepreneurial. Des 25 entrepreneurs ayant soumis leur candidature, 16 d’entre eux ont été invités à venir présenter, en personne, leur meilleur pitch de vente lors de la grande finale de cette première édition du concours qui a eu lieu le 18 février dernier. Voici les gagnants :

Catégorie – Entreprises en activité depuis 4 ans et moins :

1er prix : Mme Marie-Christine Ménard /Mme Marie-Eve Savard (KinéCible – Contrecoeur)

2e prix : M. Benoit Jacques (Pro immobilier & Hypothèque N-Plex – Varennes)

Catégorie – Entreprises en activité depuis 5 ans et plus :

1er prix : Mme Mélanie Dionne (Gestion Horizon MD – Varennes)

2e prix : Mme Nadine Malouin (Armoires Verchères – Verchères)

Catégorie – Prix « coup de cœur du public » (ex aequo) :

Mme Marie-Christine Ménard/Mme Marie-Eve Savard (KinéCible – Contrecoeur)

M. Benoit Jacques (Pro immobilier & Hypothèque N-Plex – Varennes)

Des bourses de 1 000 $ pour le premier prix et de 500 $ pour le deuxième prix dans chacune des deux premières catégories ont été décernées. Quant à la catégorie Prix « coup de cœur du public », en raison d’un partage égal des votes, il n’y a pas eu un seul gagnant, mais bien deux gagnants qui ont chacun reçu un prix combinant une bourse de 500 $ et une séance d’une heure de coaching professionnel avec Mme Céline Pilote (une valeur de 150 $).

Le SDE est donc fier d’avoir remis un montant total de 4 000 $ en bourses aux entrepreneurs de son territoire qui se sont distingués.

Lancement du volet local du Défi OSEntreprendre 2020

Le SDE de la MRC de Marguerite-D’Youville, en collaboration avec la Caisse Desjardins des Patriotes et le Carrefour jeunesse-emploi Marguerite-d’Youville (CJEMY), est heureux de donner le coup d’envoi aux activités de la 22e édition du Défi OSEntreprendre sur le territoire de Marguerite-D’Youville. Les nouveaux et futurs entrepreneurs de la région sont invités à faire rayonner leur audace en osant s’inscrire dans l’une ou l’autre des sept catégories avant le 10 mars 2020, à 16 h, au www.osentreprendre.quebec.

Selon Mme Suzanne Roy, préfet de la MRC de Marguerite-D’Youville et mairesse de Sainte-Julie : « Le Défi OSEntreprendre constitue un réel levier de visibilité pouvant mener à de belles opportunités d’affaires pour les entrepreneurs de notre région. C’est pourquoi cette année encore, notre MRC, par l’entremise de son service de développement économique, est fière d’appuyer cet important événement. Je joins ma voix à celle du conseil pour souhaiter la meilleure des chances à tous les candidats. »

Le dévoilement des entrepreneurs retenus au volet local du Défi OSEntreprendre 2020 aura lieu le 1er avril au cours d’une formule 5 à 7 au Comptoir V, à Varennes.

Des dates à ne pas manquer!

• 10 mars, 16 h : date limite pour s’inscrire au Défi OSEntreprendre;

• 1er avril, 5 à 7 : soirée de remise des prix au volet local, au Comptoir V, à Varennes.

Qui peut participer au Défi OSEntreprendre?

Sont admissibles au Défi OSEntreprendre les projets d’affaires ou entreprises qui n’ont pas obtenu de revenus de vente avant le 1er avril 2019, c’est-à-dire qui n’ont pas obtenu de commandes ou de contrats, en voie de réalisation ou réalisés, qu’ils soient encaissés ou non avant cette date. Les projets visant la création, au Québec, d’une entreprise dont le démarrage est fixé, au plus tard, au 31 décembre 2020 peuvent aussi s’inscrire.

Pour de plus amples informations sur le Défi OSEntreprendre, les entrepreneurs peuvent également communiquer directement avec le SDE de la MRC de Marguerite-D’Youville en composant le 450 583 3303 ou le 514 336-1961.