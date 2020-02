Le talentueux Laurent Duvernay-Tardif t’invite à persévérer!

Il y a un petit quelque chose de très stimulant quand Laurent Duvernay-Tardif, détenteur d’un doctorat en médecine à l’Université McGill et champion du Super Bowl avec les Chiefs de Kansas City, t’encourage à persévérer dans tes études!

Pour une deuxième année d’affilée, le talentueux québécois originaire de Saint-Jean-Baptiste, près de Mont-Saint-Hilaire, est le porte-parole de la campagne nationale de la 15e édition des Journées de la persévérance scolaire qui se déroulait du 17 au 21 février derniers.

Lors de cette semaine spéciale, plus d’une centaine de projets étaient mis en place dans les écoles et organisations de la région afin de favoriser la réussite éducative et l’intérêt pour la lecture. Ces initiatives visent à offrir autant aux jeunes qu’à leur famille des outils pour favoriser l’apprentissage, des ateliers pour stimuler le goût de la lecture, ou même le plaisir de cuisiner et de maintenir de saines habitudes de vie.

À l’échelle de la province, ces journées de campagne nationale voulaient rappeler aux élus nationaux et municipaux, aux organismes, aux employeurs, aux parents et à l’ensemble des acteurs nationaux et régionaux de l’éducation, de la santé et de la petite enfance que la persévérance scolaire est l’affaire de tous et que chacun a un rôle à jouer afin de soutenir les jeunes.

C’est d’ailleurs pour cette raison que les Journées de la persévérance scolaire se déroulaient sous le thème « Nos gestes, un + pour leur réussite » parce qu’il existe « une multitude de gestes à la portée de chacun qui représente l’équation pouvant faire une réelle différence dans la réussite éducative d’un individu, du début de sa vie jusqu’à l’âge adulte. Chacun peut poser des gestes qui représenteront des « + » pour la persévérance scolaire et la réussite éducative du jeune aux différentes étapes de sa vie ».

Lors des Journées de la persévérance scolaire 2020, on a rendu hommage aux élèves de la région qui se sont démarqués depuis le début de l’année pour leur persévérance sur un projet en particulier ou sur l’ensemble de leurs activités scolaires. Au total, 138 élèves, soit deux par école ou centre de formation, ont ainsi été récompensés pour leur travail exceptionnel et ont reçu un certificat de reconnaissance.

« Chaque petit geste a le potentiel de faire une énorme différence dans le parcours éducatif de nos jeunes. Que ce soit en tant que parent, employeur, proche, enseignant, élu ou intervenant, nous jouons tous un rôle prioritaire pour motiver la persévérance scolaire des jeunes de la région. Plusieurs actions peuvent être prises au quotidien pour stimuler le plaisir d’apprendre et l’intérêt pour des activités éducatives telles que la lecture, l’écriture, le sport, etc. », a déclaré Patricia Hanigan, au nom du conseil d’administration de l’Instance régionale de concertation en persévérance scolaire et réussite éducative de la Montérégie (IRCM).

Liste des récipiendaires

École Arc-en-ciel, Sainte-Julie, Olivia-Rose Errongton-Ménard, 6e année, et William Le Blanc, 6e année; école Aux-Quatre-Vents, Sainte-Julie, Marisol Monge, 6e année, et Zachary Beaulieu, 6e année; école de la Source, Varennes, Adèle Turcotte, 6e année, et Louis-Simon Dubois, 6e année; école de l’Envolée, Saint-Amable, Koraly Desjardins, 6e année, et Anthony Shallcross, 6e année; école de l’Odyssée, Saint-Amable, Thalyanne Mc Duff, 6e année, et Jacob Gemme-Lacasse, 6e année; école des Cœurs-Vaillants, Contrecoeur, Joviale Laetitia Tsoungui, 5e année, et Guillaume Côté, 6e année; école Du Carrousel, Varennes, Amélia Bourgault, 6e année, et Antoine Ménard, 6e année; école du Grand-Chêne, Sainte-Julie, Maxime Pruneau, 6e année, et Philippe Bozet, 6e année; école Du Moulin, Sainte-Julie, Violette Poirier, 6e année, et Maverick Veillette, 6e année, classe langage; école du Tourne-Vent, Sainte-Julie, Gabrielle Martel, 6e année, et William Lévesque, 6e année; école J.-P. Labarre, Varennes, Anthéa Touzin, 6e année, et Michel Roy, 5e année; école La Roseraie, Varennes, Eugénie Labelle, 6e année, et Étienne Doré, 6e année; école L’Arpège, Sainte-Julie, Alexandra Messier, 6e année, et Nicolas Canuel, 6e année, classe langage; école Le Rocher, Saint-Amable, Annabelle Pimparé, 6e année, et Bastien Giguère, 6e année; école Le Rucher, Sainte-Julie, Marilie Fontaine, 6e année, et Jérémy Vargas, 6e année; école Le Sablier, Saint-Amable, Audrey Lévesque, 6e année, et Endrik Quintal Pepin, 6e année; école les Marguerite, Varennes, Florence Hamelin, 6e année, et Benjamin De la Durantaye, 6e année; école Ludger-Duvernay, Verchères, Marie-Jade K. Courchesne, 6e année, et Maxime Brunelle, 6e année; école Mère-Marie-Rose, Contrecoeur, Maude Laroche, 6e année, et Jordan Dugal, 6e année.

École secondaire du Grand Coteau, Sainte-Julie, Rosalie Dezainde, 3e secondaire, et Vincent Gariépy, 3e secondaire; école secondaire François-Williams, Saint-Amable, Livia Bouchard, 3e secondaire, et Mathis Turgeon, 3e secondaire; école secondaire Le Carrefour, Varennes, Tiffanie Dalpé-Bélanger, 3e secondaire, et Christopher Shaw, 4e secondaire.

Centre de Formation professionnelle des Patriotes, Sainte-Julie, Patricia Fleury, DEP en Assistance technique en pharmacie, et Tommy David-Leclerc, DEP en Vente conseil; Centre d’éducation des adultes des Patriotes St-Bruno/Varennes, Maé Poirier, Préalables aux études supérieures, et Nicolas Lominy-Geoffrion, 4e secondaire.

Laurent Duvernay-Tardif, porte-parole

