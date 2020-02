Le plaisir d’apprendre à Sainte-Julie!

Une bonne nouvelle pour les gens de 50 ans et plus! À partir de l’automne 2020, L’UTA sera offerte dans notre ville.

Qu’est-ce que L’UTA?

L’UTA est l’Université du troisième âge qui permet de continuer à acquérir des connaissances tout au long de votre vie tout en favorisant vos relations sociales et en vous permettant de vous accomplir dans cette nouvelle étape que sont les vacances perpétuelles. L’Université de Sherbrooke a été la première en 1976 à fonder une UTA en Amérique. « Nous serons la nouvelle antenne à s’associer à eux pour vous permettre de continuer d’apprendre dans le plaisir », mentionne Guylaine Boisvert, membre du groupe de bénévoles qui œuvrent à mettre sur pied une série de conférences et de cours à l’automne 2020.

Que veut dire « antenne » ?

Ce sont des bénévoles qui se réunissent et présentent une demande à l’université pour offrir ce type de formation dans sa ville. Le comité de bénévoles met ensuite sur pied la programmation, s’assure de la disponibilité des locaux, des enseignants, de la publicité, participe aux réunions avec les autres unités ou antennes afin que les standards de qualité et la rigueur des critères de formation de l’Université de Sherbrooke soient respectés. Présentement, votre unité de Sainte-Julie, qui a vu le jour officiellement le 25 octobre 2019, ne compte que quatre bénévoles. L’équipe vous sollicitera bientôt pour rejoindre leur groupe!

L’approche éducative privilégiée pour les cours ou conférences offerts sont de type auditeur libre, donc pas de devoirs, pas d’examens, seulement le plaisir d’acquérir des connaissances ou d’approfondir celles que vous avez déjà! Les études le mentionnent, pour éloigner le vieillissement ou les maladies, il faut continuer d’être actif tant socialement qu’intellectuellement. La programmation d’automne 2020 vous permettra d’y arriver.

Les cours ou conférences abordent divers thèmes variés. Pour l’automne, l’antenne de Sainte-Julie a choisi une série de conférences sous le thème d’hier à aujourd’hui: mythes ou savoirs et des cours sous le thème arts et loisirs et histoire-géographie. La programmation officielle sera disponible sous peu. Restez à l’affût!

Le comité de bénévoles vous tiendra au courant des dates importantes à retenir pour pouvoir vous inscrire et ainsi avoir la chance de vivre cette expérience enrichissante et stimulante.