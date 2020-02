Seize équipes participent à la 3e édition du Trophée RobotFly à l’ÉNA

Une compétition de robotique industrielle nommée le Trophée RobotFly accueillera 48 étudiants provenant de 12 établissements collégiaux du Québec le samedi 22 février à l’École nationale d’aérotechnique (ÉNA). Répartis en 16 équipes, les participants devront relever plusieurs défis en lien avec la programmation hors ligne d’une opération robotisée, la programmation et mise en production d’une cellule robotisée en plus de devoir répondre à un rallye de questions au cours de la journée.

Deux équipes représenteront les couleurs de l’ÉNA. Elles regroupent d’une part Rose Marois, Marc Théberge et Alexandre Champoux, et de l’autre, Jean-Élie Cherenfant, Marc-Olivier Roy et Minh Dat Quach. Ces étudiants en Techniques de Génie aérospatial ont mérité leur place à la compétition provinciale de la même épreuve, lors d’une finale locale tenue à l’ÉNA, en novembre 2019.

Cette fois, à l’issue de la compétition à venir samedi prochain, l’équipe gagnante aura la chance de représenter le Québec à la Journée internationale du Trophée RobotFly en France, au mois de mars. Les participants qui termineront aux 2e et 3e rangs pourront, quant à eux, assister à cette 5e édition internationale.

Pour le public

Le public est convié à se rendre à l’ÉNA cette même journée puisque parallèlement à la compétition de robotique industrielle, des activités sont prévues pour les visiteurs de 9 h à 17 h. Des partenaires industriels animeront notamment des kiosques et proposeront des démonstrations aux personnes curieuses de se familiariser avec les nouvelles technologies de fabrication. De courtes conférences seront également présentées en continu.

Le Trophée RobotFly vise à promouvoir les nouvelles technologies robotiques auprès des étudiants des programmes techniques et des entreprises manufacturières. En créant un espace d’échange entre les futurs travailleurs, les représentants de l’industrie ainsi que les établissements de formation, les organisateurs du Trophée RobotFly espèrent également soutenir les acteurs de ce secteur d’activité dans leurs efforts de recrutement de techniciens et d’opérateurs spécialisés.

L’horaire détaillé de la journée est accessible sur le site cegepmontpetit.ca/robotfly.