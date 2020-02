Dépôt d’un plan d’action couvrant les cinq prochaines années à Saint-Amable

Voici un résumé de certains sujets dont il fut question lors de la dernière séance publique qui se tenait le mardi 11 février dernier à l’hôtel de ville de Saint-Amable.

* Les élus ont procédé au dépôt du document portant sur la planification stratégique de la Ville pour les années 2020 à 2025. Parmi les objectifs fixés, les membres du conseil ont réitéré vouloir donner à la municipalité les moyens de se développer efficacement et de mobiliser les citoyens afin d’augmenter leur sentiment d’appartenance par le biais de projets rassembleurs. Les élus proposent également de poursuivre le développement des infrastructures et d’établir un climat de confiance et de collaboration entre les citoyens, les employé municipaux et les partenaires externes. Concrètement, afin d’atteindre ces objectifs, les membres du conseil proposent de :

– Créer une structure optimale de l’administration municipale;

– Développer les accès aux grands axes routiers (aux autoroutes 20 et 30 principalement);

– Créer un nouveau parc industriel afin de générer des revenus et alléger le fardeau fiscal résidentiel tout en créant de nouveaux emplois;

– Revitaliser la rue Principale par la création d’espaces urbains agréables favorisant la diversité des commerces et une plus grande fluidité routière;

– Améliorer le transport en commun en offrant des options intéressantes aux citoyens en limitant la congestion routière et, par le fait même, l’émissions de gaz à effet de serre;

– Créer un espace récréotouristique au parc le Rocher en améliorant notamment les structures existantes et en planifiant la tenue d’activités sportives, récréatives et culturelles;

– Développer un milieu familial et bonifier l’offre de loisirs;

– Favoriser la création de logements sociaux pour les familles et les aînés.

* Le conseil a par ailleurs convenu de demander 312 000 $ en aide financière dans le cadre du volet Maisons lézardées du programme Rénovation Québec de la Société d’habitation du Québec (SHQ). Les sommes allouées doivent servir à venir en aide aux propriétaires de résidences touchées par le problème afin d’assurer l’intégrité des bâtiments et la sécurité des occupants. En 2019, le gouvernement du Québec a alloué 16 millions de dollars au programme Rénovation Québec.

* Les élus ont également convenu de faire une demande d’aide financière dans le cadre du programme Emplois d’été Canada 2020.

* Enfin, le conseil a autorisé la signature d’une demande spéciale de fermeture de la rue Principale entre les rues Daniel et Hervé le 24 mai prochain, date à se tiendra la neuvième édition du Triathlon de Saint-Amable.