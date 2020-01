Une escouade de «Jeunes leaders» à l’école du Carrousel à Varennes

L’école du Carrousel à Varennes est fière d’annoncer la création d’une escouade de « Jeunes leaders » composée d’élèves de 5e et 6e année. L’escouade permet d’avoir quatre jeunes leaders à chaque récréation pour aider à gérer des conflits, s’occuper du matériel et prodiguer de l’aide en cas de petites blessures. Ils organisent également des activités spéciales lors des récréations avec les élèves de l’école. Les 20 jeunes leaders sont formés et accompagnés tout au long du projet par des membres du personnel.

Les bénéfices de l’escouade se font déjà sentir pendant les récréations. De même, les impacts auprès des jeunes leaders sont positifs au niveau de l’estime de soi et du sens des responsabilités.