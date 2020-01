Soirée Portes ouvertes au Cégep Édouard-Montpetit le mercredi 5 février

La tradition hivernale se poursuit encore cette année en vue de la prochaine rentrée scolaire. Les futurs étudiants, jeunes et adultes, sont attendus en grand nombre à la journée Portes ouvertes du Cégep Édouard-Montpetit le mercredi 5 février, de 18 h 30 à 20 h 30. Cette rencontre permet aux visiteurs d’effectuer un parcours regroupant une quinzaine de stations où sont présentés les programmes préuniversitaires et techniques du Cégep et les installations mises à la disposition des étudiants. La maison d’enseignement fera d’ailleurs connaître deux nouveaux programmes de formation qui seront offerts à l’automne.

Durant la visite, les participants auront le loisir de jeter un coup d’oeil sur le Centre sportif, les laboratoires de sciences, le café étudiant, la bibliothèque moderne et spacieuse, le studio de télé ou même l’Espace Moebius, un lieu d’innovations pédagogiques où se côtoient notamment imprimantes 3D et réalité virtuelle. Pour ceux qui n’ont jamais mis les pieds au Cégep, ce sera l’occasion de se familiariser avec les lieux.

Une place de choix est également accordée à l’élément humain. Durant la tournée des différents locaux, des personnes-ressources de l’établissement échangeront avec les visiteurs : enseignants, conseillers en orientation, aides pédagogiques et conseillers à la vie étudiante. Des étudiants se joindront aussi à ceux-ci.

Le programme de la soirée prévoit également la tenue de conférences sur le passage du secondaire au cégep, animées par des étudiants d’Édouard-Montpetit et un conseiller en orientation, à 19 h et 19 h 45 de même qu’un camp d’électronique pour les futurs étudiants ( inscription au cegepmontpetit.ca/campelectro ).

Des nouveaux programmes offerts aux futurs étudiants

Dès l’automne prochain, le cégep Édouard-Montpetit offrira à ses futurs étudiants deux nouveaux cheminements DEC-BAC, soit un en Gestion internationale ainsi qu’un en Informatique.

Par ailleurs, les grilles de cours des programmes Technologie de radiodiagnostic et Technologie de l’électronique, options Télécommunications, ont été entièrement révisées; celles-ci seront offertes aux étudiants admis à l’automne 2020.

Formation pour adultes

Le cégep Édouard-Montpetit propose une quinzaine d’attestations d’études collégiales (AEC) dans divers domaines, tels que la santé, les technologies et l’aéronautique. Celles-ci s’adressent aux adultes qui sont en réorientation de carrière ou qui désirent se perfectionner dans leur domaine. Des représentants de la formation continue seront présents afin de répondre aux questions des visiteurs intéressés.

ÉNA

Les passionnés d’aviation sont invités à participer aux Portes ouvertes de l’École nationale d’aérotechnique (ÉNA), école affiliée au Cégep située au 5555, rue de l’ÉNA, le dimanche 16 février 2020, de 12 h à 15 h.