Bubba est un vrai antidépresseur!

C’est maintenant bien connu, les animaux ont souvent des effets antidépresseurs pour leur maître. Il a été maintes fois démontré que la relation entre une personne et sa bête a des effets psychotoniques stimulants. Bubba, un petit chien papillon de six ans, a amené sa maîtresse à se dépasser plus qu’elle n’aurait pu le croire. Il sera en vedette dans l’épisode du 5 février de la nouvelle émission Animania animée par Pascal Morrissette. Il tentera de séduire le public avec sa maîtresse Sylvie Denault, de Varennes.

Bubba a été choisi par l’équipe de production, car il agit comme un antidépresseur. Il y a 20 ans, Sylvie s’est fait diagnostiquer une dépression sévère par son médecin. La cause était un épuisement professionnel, de l’anxiété et de l’insécurité. Son médecin lui avait recommandé de se trouver un animal de compagnie pour l’aider dans cette épreuve: « Il m’a dit qu’un chien qui m’attend à la maison le soir, ça m’empêcherait peut-être de faire des heures de fou en tant que directrice à la Banque Royale. Il avait raison, car mon chien m’apportait l’équilibre dont j’avais besoin », raconte-t-elle. Ce chien n’était pas Bubba évidemment. Sylvie dit que Bubba est en fait le renouvellement de sa prescription.

Bubba a été vraiment très attendu. Sylvie, 62 ans, chérissait depuis longtemps d’avoir un petit chien intelligent et sportif pour la suivre dans toutes ses folies. Pour la Varennoise, Bubba allait devenir un champion d’agilité, qui allait la suivre partout, même au golf. Sylvie le traîne d’ailleurs toujours lors de ses séances de magasinage. Elle installe une petite couverte dans le panier et Bubba reste là bien couché.

Malheureusement, vers sept mois, Bubba s’est mis à boiter. Une rencontre chez le vétérinaire s’imposait rapidement. Le diagnostic tombe: nécrose aseptique de la tête fémorale. Pour le commun des mortels, ça ne veut pas dire grand-chose, mais pour Sylvie, c’était la fin du monde. Une opération était nécessaire. À la suite de l’intervention, de nombreux mois de physiothérapie et d’exercices ont été nécessaires pour que Bubba marche correctement sur sa patte.

Le vétérinaire avait dit à Sylvie que Bubba ne sera jamais un premier de classe et que l’agilité serait peut-être difficile. L’avis de Sylvie diffère: « j’en ai fait un champion quand même. Malgré les difficultés et les heures de travail, il est devenu un chien très habile et compétitif. Après chaque course, je lui dis merci, car je suis reconnaissante qu’il ait travaillé autant.»

Soutien émotionnel confirmé par le médecin

Sylvie a une lettre du médecin qui affirme que son chien est un véritable soutien émotionnel. Elle l’emmène à plus d’endroits. Elle consacre deux heures de cours par semaine et minimum 15 minutes d’agilité par jour. Bubba, lui, fait au moins 30 minutes de tapis roulant par jour et il doit faire ses exercices quotidiennement. Ils consistent surtout à marcher sur des surfaces inégales comme des coussins ou des oreillers.

Sylvie n’est pas en reste, car elle s’entraîne aussi pour donner toutes les chances à Bubba lors des compétitions. Elle fait de l’aquaforme et du gym pour se garder en forme et ne pas ralentir Bubba. Elle s’est aussi inscrite à des séances d’hypnose pour aider sa concentration lors des concours, car elle faisait des petites erreurs d’inattention.

Bubba sera-t-il l’animal de compagnie préféré du Québec? Il sera présenté le 5 février à 20h sur la chaîne TVA.