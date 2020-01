76 arrestations pour conduite avec les capacités affaiblies et 3 389 constats d’infractions en Montérégie

L’opération nationale concertée Alcool ou drogue au volant, c’est criminel! s’est déroulée du 28 novembre 2019 au 2 janvier dernier et, durant cette période, plus de 3 500 opérations policières ciblant la capacité de conduite affaiblie par l’alcool ou les drogues ont été déployées à travers la province.

Au cours de ces opérations menées à l’échelle du Québec, 844 conducteurs ont été arrêtés pour capacité de conduire affaiblie par l’alcool, la drogue ou une combinaison des deux. Aussi, plus d’une centaine de conducteurs ont reçu un constat d’infraction pour le non-respect de la condition alcoolémie zéro; plus de 1 800 conducteurs ont fourni un échantillon d’haleine pour l’appareil de détection approuvé et près d’une centaine de conducteurs ont été interpellés relativement à la conduite avec les capacités affaiblies par la drogue.

Pour la région de la Montérégie, 76 arrestations ont été effectuées pour conduite avec les capacités affaiblies et 3 389 constats d’infractions ont été signifiés, dont 1 297 pour non-respect de la vitesse affichée.

Les services policiers rappellent que les opérations de prévention se poursuivront tout au long de l’année et que les patrouilleurs peuvent intercepter en tout temps les automobilistes afin de procéder à la détection de la conduite avec les capacités affaiblies et de mettre en état d’arrestation les conducteurs fautifs.

Dangers de la conduite hivernale

Puisqu’il est question de sécurité publique, la Régie intermunicipale de police Richelieu/Saint-Laurent indique qu’elle participe jusqu’au 1er mars à une campagne de sensibilisation à la conduite hivernale sous le thème « Adaptez votre conduite. Ralentissez et gardez vos distances » afin de rappeler qu’adapter sa conduite aux conditions routières et respecter les règles de circulation sont les meilleurs moyens de réduire les risques d’accident et d’éviter les amendes.

Le service de police précise qu’en 2018, au cours des mois de décembre, janvier, février et mars, pas moins de 10 734 personnes ont été victimes d’accidents à travers le Québec, dont 83 décès (23 % du nombre de décès), 343 blessés graves (24 % du nombre de blessés graves) et 10 308 blessés légers (31 % du nombre de blessés légers). Les causes les plus souvent mentionnées lors de ces accidents sont l’inattention ou la distraction (48 %), les conditions météorologiques (26 %) et la vitesse (25 %).

En terminant, la Régie précise qu’en hiver, les conditions météorologiques et routières sont souvent changeantes et peuvent réserver des surprises aux conducteurs, comme la présence de glace noire sur la chaussée. De plus, lorsqu’il fait beau, les conducteurs ont alors tendance à rouler plus vite et à augmenter ainsi les risques d’accident.