Amisgest Technologie est l’entreprise active de la dernière édition de la course Jog ma ville

La mairesse de Sainte-Julie, Suzanne Roy, a remis à Amisgest Technologie la bannière de l’entreprise active 2019. L’entreprise julievilloise, spécialisée en logiciels servant à optimiser la gestion des services de garde, a été récompensée à la suite de la dernière édition de la course Jog ma ville qui s’est tenue en octobre dernier.

La course, qui a réuni des centaines de coureurs, en était à sa 5e édition. Comme l’an dernier, les organisations étaient invitées à y participer en inscrivant une équipe pour remporter le prix de l’entreprise active. Chaque kilomètre parcouru par un membre de l’équipe équivalait à deux points. Au total, 19 organisations ont répondu favorablement en participant à l’activité.

« Il est important pour la Ville de Sainte-Julie d’organiser des événements faisant la promotion de l’activité physique et des saines habitudes de vie ainsi que de remettre les sommes amassées aux organismes julievillois. Je félicite Amisgest Technologie d’avoir contribué à la réussite de cet événement par sa participation et j’invite les organisations julievilloises à participer encore en grand nombre à l’événement en 2020 », a souligné la mairesse de Sainte-Julie Suzanne Roy.

« Nous sommes très heureux du grand taux de participation de nos employés. D’autant plus que cet événement a été un déclencheur pour plusieurs d’entre eux afin de se remettre en forme. Nous renouvellerons assurément l’expérience l’année prochaine. Nous mettons donc au défi les autres entreprises de Sainte-Julie de venir tenter de nous surpasser », a poursuivi Éric Rousseau, président et directeur des opérations d’Amisgest Technologie.

À propos de Jog ma ville

Jog ma ville réunit chaque automne des coureurs et marcheurs de tout âge provenant de partout dans la région. Chaque participant est muni d’un dossard à puce réutilisable pour chronométrer son temps et une médaille est remise à tous. L’événement, qui propose des parcours sécuritaires de distances variées, sera de retour le 4 octobre 2020.