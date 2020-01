Début des inscriptions des activités destinées aux proches aidants au CABB

Activités de jour, de soir et de fin de semaine

La santé et le bien-être d’un aîné de Boucherville vous tiennent-ils à cœur? Nous aussi! Encore cet hiver, le Centre d’action bénévole de Boucherville (CABB) propose plusieurs services permettant aux proches aidants de s’outiller face à leur réalité.

Conférences

Une série de conférences sera offerte au Centre multifonctionnel Francine-Gadbois de Boucherville. La saison sera lancée avec Les démarches incontournables entourant un décès, le 22 janvier à 13 h 30. Deux conférences sont prévues le 5 février. La première, Les crédits d’impôt fédéraux et les prestations d’assurance emploi pour proches aidants à 14 h 30 sera suivie par Les crédits d’impôt provinciaux pour aidants naturels à 18 h 30. La dernière conférence hivernale Mieux vivre les changements aura lieu le 18 mars.

Café-croissant du samedi matin

Des services pour permettre aux citoyens sur le marché du travail sont aussi offerts hors des heures régulières. Parmi ceux-ci, on retrouve le Café-croissant du samedi matin au cours duquel un thème différent par mois est abordé : la culpabilité, la communication, la charge mentale, etc. Les activités se tiendront les samedis 25 janvier, 22 février et 21 mars 2020, de 9 h 30 à 11 h 45, au CABB.

Biblio-Aidants

La série d’ateliers d’information et de soutien Biblio-Aidants se poursuit à la bibliothèque Montarville-Boucher-De La Bruère. Les rencontres du 24 janvier, 21 février et du 20 mars permettront d’aborder des thèmes précis en petit groupe.

Activités offertes par la Société Alzheimer Rive-Sud

Le CABB s’associe de nouveau avec la Société Alzheimer Rive-Sud pour les rencontres mensuelles Café proches aidants offertes de jour ou en soirée à compter du 10 janvier.

20, rue Pierre-Boucher • Boucherville (Québec) J4B 5A4 • Téléphone : 450 655-9081 • info@cabboucherville.ca • www.cabboucherville.ca

Ces dernières permettent aux proches aidants concernés de partager leur vécu et de s’entraider.

Rencontres individuelles de jour ou en soirée

En plus des plages horaires de jour, des rencontres individuelles avec Anne-Julie Langdeau, agente de soutien aux proches aidants, sont disponibles. Très appréciées, ces rencontres permettent de se confier, d’obtenir des conseils en lien avec sa situation, de mieux comprendre la maladie, etc. Les rencontres peuvent avoir lieu à domicile, au CABB, par téléphone ou par vidéoconférence. Les prochaines soirées sont prévues les mardis 22 février, 26 janvier et 25 mars, de 18 h à 21 h.

Inscrivez-vous maintenant !

Les activités destinées aux proches aidants d’aînés de Boucherville sont offertes gratuitement grâce au soutien financier de l’Appui Montérégie. Les personnes intéressées doivent obligatoirement s’inscrire au 450655-9081 ou par courriel à info@cabboucherville.ca. La programmation complète des activités est disponible sur le cabboucherville.ca.

Pour favoriser la participation des proches aidants, notez que l’aide d’une personne à domicile pour s’occuper de l’aidé peut être offerte gratuitement à la maison. Un délai de dix jours ouvrables est requis.

Grâce à son réseau de bénévoles, le CABB offre différents services aux Bouchervillois de tous âges vivant des difficultés temporaires ou permanentes. Par l’entremise du Carrefour du bénévolat, le CABB recrute des bénévoles et réalise des jumelages avec les organismes ayant besoin de bénévoles. Il répond également aux offres des entreprises désireuses de s’impliquer dans la communauté par le biais du bénévolat.