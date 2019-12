Budget 2020 : hausse du taux de taxes foncières de 1,5 % à Calixa-Lavallée

À Calixa-Lavallée, une des particularités du budget 2020, c’est qu’un nouveau rôle d’évaluation foncière est entré en vigueur, ce qui fait que la valeur estimée de certaines propriétés a augmenté, alors qu’elle a diminué pour d’autres. Le conseil municipal en a pris note et a décidé d’établir une légère hausse du taux de taxes foncières de 1,5 %. De plus, les élus ont tenu compte de l’accroissement de la valeur des propriétés à vocation agricole en maintenant leur taux de taxation au même niveau que le secteur résidentiel.

Notons qu’au chapitre des dépenses inscrites dans le budget 2020 de Calixa-Lavallée, 282 790 $ est consacré à l’administration municipale, 88 175 $ aux loisirs et à la culture et 195 909 $ à la sécurité publique. Plusieurs subventions sont venues alléger les dépenses effectuées par la Municipalité, soit entre autres 35 883 $ pour l’amélioration réseau routier et 4 405 $ en transferts pour le Partenariat 2020-2024.

Du côté des différents taux de taxes générales, ceux-ci ont donc été majorés de 1,5 % en 2020, c’est-à-dire 0.4127 du 100 $ d’évaluation dans le secteur résidentiel et six logements; 0,7352 du 100 $ d’évaluation dans la catégorie industrielle; 0,4127 pour les immeubles agricoles et 0,5667 en ce qui concerne les immeubles non résidentiels. On observe une légère baisse du taux de la taxe de police, alors que celle-ci passe de 0,0976/100 $ à 0,0826/100 $ en 2020. En ce qui concerne l’entretien du réseau d’aqueduc, le tarif diminue de 4,70 $, soit de 200 $ à 195,30 $ en 2020.

En ce qui concerne le transport, la cueillette et l’élimination des ordures ménagères, on note aussi une augmentation du tarif, celui-ci passe de 217,50 $ $ en 2019 à 251,40 $ $ en 2020 pour les immeubles résidentiels, industriels, commerciaux et institutionnels. Pour ce qui est de la taxe de service pour la vidange des boues des fosses septiques pour les immeubles industriels, commerciaux et institutionnels, elle-ci demeure à 60 $.

À l’aube de la nouvelle année, le maire Daniel Plouffe s’est dit encouragé par plusieurs ententes conclues. « Beaucoup de réalisations ont vu le jour en cette année, que ce soit sur le plan local, régional ou provincial, tel notre chalet des loisirs, ainsi que la nouvelle entente avec le gouvernement du Québec sur le pacte fiscal, de même qu’une entente entre le gouvernement du Québec, la Communauté métropolitaine de Montréal et les municipalités rurales faisant partie de la CMM. Ces deux ententes nous donneront les moyens de nos ambitions pour notre municipalité », se réjouit M. Plouffe.