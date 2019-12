Une vitrine mondiale pour les élèves de l’école L’Arpège à Sainte-Julie

Les 7 et 8 octobre derniers, les élèves de la classe de François Lake-Héon, enseignant en 5e année à l’école L’Arpège à Sainte-Julie, ont participé au tournage de la vidéo Everyone can code pour le volet Éducation mondiale Apple.

Reconnu Apple Distinguish Educator (ADE), M. Lake-Héon a retenu l’attention de Valérie Gomes, responsable du marketing chez Apple Canada, qui l’a invité à participer à la vidéo pour représenter le Canada et la francophonie au côté du Japon, du Mexique, des États-Unis et de l’Angleterre.

Une équipe de tournage venue de la Californie a passé deux jours dans la classe pour filmer les élèves en action dans le cadre de leur formation en codage avec la tablette numérique.

Au terme de cette belle aventure, les élèves ont pu visionner la vidéo en primeur, soit avant le lancement mondial.

« Le compte éducation d’Apple sur Twitter vient de mettre en ligne une nouvelle vidéo qui rejoint un très grand auditoire, puisqu’ils ont près d’un million d’abonnés. Cette vidéo présente exclusivement le segment portant sur les élèves de l’école L’Arpège et les met en valeur. Ils étaient tous très excités et fiers d’y avoir participé. » a déclaré M. Lake-Héon.

Apprendre à coder et programmer, notamment avec l’application Swift playgrounds, est plus facile qu’il n’en paraît. Les élèves développent la résolution de problèmes qu’ils peuvent appliquer dans plusieurs sphères académiques.

Cette vitrine extraordinaire a d’ailleurs capté l’intérêt du Journal de Montréal, qui a publié le 20 novembre dernier un article intitulé Un professeur de cinquième année enseigne la programmation à ses élèves.

Bravo et merci aux élèves et à François Lake-Héon!