Une nouvelle recrue poilue au SPAL

Le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) a accueilli une toute nouvelle recrue. Ghost, est un Berger allemand noir à poil mi-long âgé de 2 ans. Il prend la relève de Sako qui, à l’âge de 11 ans, a pris sa retraite au mois de mai dernier.

Ghost vient d’un élevage de L’Isle-aux-Allumettes, située dans la MRC de Pontiac en Outaouais. Sa formation a commencé le 14 mai dernier au Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) et s’est terminée le 13 décembre dernier.

Ghost est qualifié comme étant un chien généraliste, et ce, dans plusieurs aspects: obéissance, agilité, protection, socialisation, dépistage, recherche extérieure, recherche en bâtiment (débusquement, recherche d’arme à feu, recherche de petits et gros articles). Il a également une spécialisation en détection de stupéfiants, d’argent et d’armes à feu.

Ghost fera équipe avec son maître Steeve Tremblay, agent au SPAL depuis plus de 17 ans.