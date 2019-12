Les dimanches culturels à la Vieille caserne : Initiation à la danse traditionnelle

Le 15 décembre prochain dès 14h, l’esprit des fêtes envahira la Vieille caserne dans le cadre de Les Dimanches culturels à la Vieille caserne. Chorégraphe, gigueuse, danseuse, et « calleuse », Marie-Soleil Pilette sera présente pour rythmer cet après-midi festif et pour guider et initier tous ceux qui veulent découvrir la danse traditionnelle québécoise. C’est une invitation à se rassembler le temps d’un après-midi de fête tout en musique et danse traditionnelle.

Marie-Soleil Pilette a reçu une formation spécialisée en gigue. Aussi diplômée du bac en danse contemporaine de l’UQAM et fondatrice de la Cie SANS TEMPS danse, elle a joué un rôle de premier plan dans le renouveau de la « nouvelle » danse traditionnelle sur scène. Elle a performé sur scène et donné des stages de gigue dans différents lieux en Amérique du Nord, notamment avec le groupe Rapetipetam, aux côtés du gigueur Pierre Chartrand. C’est une formatrice dynamique et appréciée.

Petits et grands sont attendus pour s’amuser et danser!

10$ pour les adultes et gratuit pour les enfants de 12 ans et moins.