0 $ d’augmentation du compte de taxes à Varennes

C’est sous le thème En action pour l’environnement et les changements climatiques que le maire Martin Damphousse a présenté le budget 2020 de la Ville de Varennes lors de la séance publique spéciale qui se tenait le lundi 9 décembre à la Maison Saint-Louis.

« Les projets inscrits au budget 2020 de la Ville confirment que le conseil municipal place l’environnement au cœur de ses actions prioritaires. Nous sommes aujourd’hui, et plus que jamais, alertés par les effets de la hausse de la température et la modification du régime des précipitations. C’est pourquoi les élus sont mobilisés pour mettre en place des actions afin de relever ce défi qui se présente comme l’un des plus grands de l’humanité », a déclaré le maire Martin Damphousse.

0 $ d’augmentation du compte de taxes

Fixé à 54 ¢ du 100 $ d’évaluation, Varennes affiche toujours le plus bas taux de taxe foncière résidentielle. « C’est 0 $ d’augmentation pour une troisième fois en quatre ans! Depuis les dix dernières années, les familles ont connu une très faible évolution de leur compte de taxes, soit une moyenne de seulement 1 % », a déclaré le maire Martin Damphousse.

Une gestion rigoureuse au bénéfice des citoyens

L’administration municipale récolte les fruits de ses investissements en matière de développement économique depuis les dix dernières années. Les évaluations ont connu une croissance et les charges fiscales ont déminué grâce aux revenus générés par l’arrivée des nouveaux commerces et industries. Les citoyens bénéficient donc de plusieurs services de qualité à moindre coût.

« Grâce à nos efforts en matière de développement économique et à une gestion rigoureuse, plus de la moitié des revenus de taxation de la Ville provient de contribuables non résidentiels, ce qui réduit grandement la part que les familles doivent débourser pour leurs services », a conclu le maire Martin Damphousse. Les détails du budget 2020 sont disponibles sur le site Internet de la Ville à l’adresse suivante : www.ville.varennes.qc.ca. Plusieurs projets présentés dans le cadre du budget seront annoncés aux citoyens au cours de l’année dans les médias, sur les pages Facebook et Twitter de la Ville ainsi que dans les publications Espace Varennes et À propos de Varennes.