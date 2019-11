Reprise des opérations du CN: l’UPA de la Montérégie demande le réapprovisionnement prioritaire des fermes

Les agricultrices et les agriculteurs de la Montérégie espèrent le réapprovisionnement immédiat en gaz propane des entreprises agricoles à la suite de l’annonce de la reprise des opérations ferroviaires du Canadien National.

La nouvelle survient une journée après le grand rassemblement organisé par l’UPA visant à réitérer l’urgence de mettre en place des mesures immédiates afin d’assurer l’approvisionnement en propane du secteur agricole. Plus de 250 productrices et producteurs agricoles, accompagnés d’une vingtaine de tracteurs, ont manifesté leur détresse devant les bureaux de Justin Trudeau.

« Je tiens à saluer l’engagement, mais surtout le courage des familles agricoles. L’année 2019 peut être qualifiée de désastreuse… Néanmoins, le mouvement de solidarité spontané auquel nous avons assisté ces derniers jours, tout type de production confondu, témoigne de la vigueur de notre syndicalisme agricole. Nous demandons maintenant aux dirigeants du CN et aux distributeurs de gaz propane de réapprovisionner prioritairement les entreprises agricoles qui sont actuellement largement éprouvées », réagit Christian St-Jacques, président de l’UPA de la Montérégie.

La majorité des entreprises agricoles utilisent le gaz propane afin d’opérer quotidiennement : séchoir des grains, chauffage de bâtiments pour animaux, serres, etc. L’approvisionnement insuffisant en gaz propane occasionne déjà pour plusieurs fermes des pertes financières de centaines de milliers de dollars.

Mouvement initié en Montérégie

Rappelons que les producteurs de grains de la Montérégie, soutenus par l’UPA de la Montérégie, ont lancé l’alerte le 22 novembre dernier, en manifestant devant le bureau de la députée de Châteauguay-Lacolle, Brenda Shanahan, du parti libéral du Canada.

Vers midi, une cohorte de manifestants composée d’une vingtaine de tracteurs et une cinquantaine d’agriculteurs s’est dirigée vers le centre-ville de Montréal, escortée par les corps policiers, pour se faire entendre devant les bureaux du CN.