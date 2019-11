Pour une deuxième année consécutive, trois succursales Tim Hortons situées à Varennes et Saint-Amable ont participé à la campagne de Biscuits Sourires au profit de la Fondation Véro & Louis. Monsieur Bernard Bourque et son équipe sont fiers de nous remettre 5 638 $. Cela représente 5 638 biscuits vendus ! Merci aux employés et à tous les clients qui se sont sucrés le bec pour la cause !