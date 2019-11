Pour les Fêtes offrez le cadeau de votre retour!

Opération Nez rouge est d’abord et avant tout une histoire de gens de cœur qui se donnent sans compter pour offrir ce service qui peut sauver des vies. Il fallait voir à ce propos la présidente de la 22e édition d’Opération Nez rouge Contrecœur, Nicole Coulombe, qui présentait dans le cadre du Cercle nez rouge, un des bénévoles s’étant le plus distingué par son implication et son grand dévouement, Yoland Berthiaume. Mme Coulombe a eu de la difficulté à contenir ses émotions et ses larmes quand est venu le temps de lui témoigner toute son estime, lui qui est actif depuis près de 20 ans! Fidèle à son habitude, M. Berthiaume a répondu avec un large sourire alors que la mascotte le serrait fort dans ses bras…

Opération Nez rouge Contrecoeur et ses bénévoles reprendront bientôt la route et offriront donc le service de raccompagnement aux citoyens des municipalités de Calixa-Lavallée, Contrecœur, Saint-Antoine-sur-Richelieu, Varennes ainsi que Verchères. La campagne 2019 se déroulera dans la région sous la présidence d’honneur de Lucas Haddad, copropriétaire de l’entreprise Dômeplex, qui a accepté d’être encore une fois au cœur de cette campagne.

Les bénévoles se regrouperont comme à l’accoutumée dans deux centrales, l’une au 368, rue Chabot à Contrecœur et l’autre chez Chaput Automobiles de Varennes, soit au 2 500, route Marie-Victorin. La présidente, Nicole Coulombe, a rappelé que tous les profits de cette grande campagne seront remis au Club optimiste de Contrecœur qui a pour mission d’aider les jeunes de la communauté.

L’an dernier, plus d’une centaine de bénévoles d’Opération Nez rouge Contrecœur ont effectué les précieux raccompagnements. Il est à noter que, pour ceux qui souhaitent participer à cette campagne, il suffit d’aller sur le site Internet national, wwwoperationnezrouge.com et de sélectionner la province de Québec, puis Contrecœur dans la section Bénévoles.

Les dates à retenir cette année dans la région sont les 29 et 30 novembre, de même que les 6 et 7; 13 et 14; 19, 20, 21 et 23; ainsi que les 27, 28, 29 et 30 décembre, de 21 h à 3 h du matin. Quant au numéro de téléphone, c’est toujours le même, soit 450 587-2611.

Il est également possible de suivre la campagne sur Facebook à Opération Nez rouge Contrecœur.

L’application mobile en constante évolution

Pour la campagne 2019, il y a quelques nouveautés sur l’application mobile qui offriront tant aux bénévoles qu’aux clients une expérience complète.

Opération Nez rouge poursuit le grand pas technologique enclenché lors de la dernière campagne. L’interface a été remaniée pour permettre de repérer les informations utiles plus rapidement. Elle offrira de plus amples renseignements au sujet des heures d’ouverture des centrales locales et, en période de fermeture, elle indiquera à l’utilisateur le moment où la centrale de sa région sera de nouveau en opération. L’interface utilisée pour nos opérations sur le terrain a également été améliorée. Grâce à l’application mobile, les centrales locales pourront géolocaliser les équipes de bénévoles sur la route, ce qui facilitera leur répartition en fonction des demandes de raccompagnement. Une nouveauté qui saura améliorer l’efficacité des centrales de l’Opération Nez rouge.

Pour la campagne 2019, l’ensemble des centrales qui le désirent pourront utiliser la fonctionnalité permettant de recevoir les demandes de raccompagnement sous la forme de notifications envoyées par l’application mobile. Et cette année, Opération Nez rouge veut aller encore plus loin! Les équipes de raccompagnement pourront maintenant effectuer leur travail en se servant uniquement de l’application mobile. Il ne sera plus nécessaire de communiquer avec la centrale par radio ou par téléphone. Les bénévoles pourront mentionner qu’ils désirent prendre une pause, évoquer qu’une demande est introuvable ou même transmettre le kilométrage au départ et à la fin d’une soirée de raccompagnement par l’application mobile.

N’attendez plus! Entre amis, entre collègues de travail ou simplement parce que vous souhaitez donner de votre temps, l’Opération Nez rouge vous attend dès le 29 novembre.

(Mention de source : Opération Nez rouge)