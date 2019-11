Sainte-Julie félicite son nouveau député fédéral et rappelle ses dossiers prioritaires

La mairesse de Sainte-Julie, Mme Suzanne Roy, et les membres du conseil municipal ont tenu à féliciter le député fédéral nouvellement élu dans la circonscription de Montarville, M. Stéphane Bergeron, et à remercier le député sortant, M. Michel Picard, pour le travail accompli au cours des quatre dernières années.

« Stéphane Bergeron a représenté les citoyens de la région pendant de nombreuses années, autant à Ottawa qu’à Québec. C’est un député dévoué et présent qui connaît bien les dossiers prioritaires de notre ville alors j’ai confiance qu’il saura représenter les citoyens julievillois à la Chambre des communes », a déclaré Mme Suzanne Roy.

Elle en a aussi profité pour saluer le travail accompli par le député Picard dans les dernières années. « Michel Picard s’est rapidement imprégné des dossiers qui nous préoccupaient pour faire avancer les demandes des citoyens à Ottawa. Je le remercie pour son implication et je lui souhaite la meilleure des chances pour la suite », a poursuivi Mme Roy.

Elle profite également de l’arrivée du nouveau député pour rappeler les dossiers prioritaires de la Ville de Sainte-Julie en lien avec le gouvernement fédéral : des investissements dans les infrastructures municipales et la mobilité durable, notamment le développement de voies réservées et de transport collectif sur l’autoroute 30, des mesures pour palier à la pénurie de main-d’oeuvre dans les commerces et industries du territoire et le respect des compétences municipales en matière d’aménagement du territoire et de protection de l’environnement.