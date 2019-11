Le Cégep Édouard-Montpetit mobilise le réseau pour la réussite des étudiants issus de la diversité ethnoculturelle

Plus de 120 professeurs et professionnels provenant de cégeps et d’universités, tant francophones qu’anglophones, se sont réunis au cégep Édouard-Montpetit dans le cadre d’un colloque afin de réfléchir, ensemble, à des pistes de solutions sur les enjeux pédagogiques et sociaux que vivent les cégépiens issus de la diversité ethnoculturelle.

Intitulé La diversité ethnoculturelle au cégep : de l’inclusion à la réussite éducative, ce colloque, tenu le 18 octobre dernier, consistait à créer un espace de discussion afin de mieux comprendre la réalité de ces étudiants dans le but d’identifier les meilleures façons de faire pour faciliter leur intégration et permettre à tous d’avoir une chance égale et équitable de réussite et d’intégration au collégial. Au cégep Édouard-Montpetit, ils représentent un étudiant sur cinq.

Incontournable

D’ailleurs, la diversité est un aspect incontournable dont doivent tenir compte les établissements d’enseignement dans leur mission d’éducation, selon Jasmin Roy, directeur des affaires étudiantes et communautaires du cégep Édouard-Montpetit.

« En proposant cet événement, nous souhaitions favoriser les échanges dans le but de développer les compétences ethnoculturelles. Par une approche englobante, nous mettons en place les conditions gagnantes afin de comprendre ces étudiants et de répondre adéquatement à leurs besoins », estime-t-il.

Sensibilisation

De plus en plus présente dans le réseau de l’Enseignement supérieur, la diversité ethnoculturelle se manifeste par la présence d’étudiants issus des Premières Nations, de l’immigration et internationaux. « Si cette réalité favorise l’ouverture à l’altérité, elle soulève aussi plusieurs défis », affirme Annie Nantel, coresponsable de la Boussole interculturelle du cégep Édouard-Montpetit, un centre de ressources et de services ayant pour mandat de soutenir l’adaptation à la diversité ethnoculturelle.

Au cours du colloque, les professionnels et les professeurs se sont ainsi placés en mode solution. Ils se sont sensibilisés aux obstacles auxquels les étudiants issus de la diversité font parfois face, dont l’enjeu linguistique. Il a également été question des avantages du jumelage interculturel, de l’importance de tenir compte des facteurs ethnoculturels en santé mentale et des défis dans la maitrise du français. La journée s’est conclue par une conférence de l’écrivain Akos Verboczy, d’origine hongroise, qui a abordé son parcours migratoire et sa participation citoyenne.

« Ce colloque a permis aux participants de confronter leurs idées et de trouver des pistes de solution concrètes, positives et rassembleuses », ajoute Sylvie Loslier, professeure à la retraite et anciennement responsable de la Boussole interculturelle, qui était responsable de l’organisation de ce colloque.