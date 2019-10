Un record pour la Soirée gastronomique huîtres et chefs!

Le mercredi 23 octobre dernier avait lieu la Soirée gastronomique huîtres et chefs organisée par la Fondation Hôpital Pierre-Boucher au Club de golf La Vallée du Richelieu à Sainte-Julie. Un événement unique et très apprécié des participants qui a permis d’amasser la somme record de près de 93 000 $. Quelques 300 invités issus du milieu des affaires ont eu le privilège d’assister à cette soirée où huit chefs renommés concoctent de savoureux plats sur place et où les délicieuses huîtres fraîches sont offertes à volonté. Jean- François Baril assurait l’animation pour une deuxième année consécutive pour le plus grand plaisir de tous. Moments forts de la soirée, l’encan à la criée et le tirage d’un voyage ont permis de constater toute la générosité des participants.

Les profits de la soirée permettront l’achat d’équipements pour améliorer les soins à l’Hôpital Pierre-Boucher et viendront s’ajouter à l’achat récent des moniteurs cardiaques à l’urgence. « Ces sommes sont essentielles et nous nous assurons qu’elles sont utilisées de façon efficiente. Plusieurs impacts positifs se font sentir avec le renouvellement des moniteurs, notamment l’augmentation de la capacité du nombre de patients sous surveillance, l’admission plus rapide pour la clientèle sous moniteur cardiaque et l’amélioration de la fluidité du cheminement du patient à l’intérieur des différentes aires de l’urgence », a expliqué Annie Savard, coordonnatrice de l’urgence, de l’unité d’hospitalisation brève et de l’urgence ambulatoire, direction des soins critiques au CISSS de la Montérégie-Est.