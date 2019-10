La Galerie Jean-Letarte présente l’exposition Corps à corps d’Alain Daignault

La Ville de Boucherville est heureuse de présenter l’exposition Corps à corps de l’artiste Alain Daignault du 14 novembre au 19 janvier à la Galerie Jean-Letarte, située au Café centre d’art.

L’artiste

Ayant commencé à s’intéresser à l’art dès l’âge de 12 ans par l’entremise de son père qui était peintre, Alain Daignault est devenu à son tour artiste peintre et également sculpteur. L’étude du corps humain est une véritable passion chez lui. Depuis maintenant plus de quarante ans, ce sujet est au centre de sa démarche artistique. Il le dessine, le peint et le sculpte d’une manière unique. Il a récemment remporté le premier prix en sculpture de la 23e édition du concours annuel de la Maison des Arts de Saint-Faustin.

Ayant plus d’une trentaine d’expositions à son actif, Alain Daignault est un artiste aux multiples talents qui possède une feuille de route impressionnante.

L’exposition

Fasciné par l’étude du corps humain, l’artiste le dessine, le peint et le sculpte. Assistant régulièrement à des ateliers de modèle vivant, le regard qu’il pose sur l’étude du corps humain et sur sa forme est une expérience spirituelle profonde.

Non seulement les modèles lui dévoilent toute leur beauté physique, mais aussi leur âme. Pour l’artiste, il s’agit d’un acte de confiance puissant que de lui donner la permission de regarder et d’interpréter leur corps. Créés avec de l’encre et du café dilué, les dessins présentés ont aussi servi d’inspiration pour la réalisation des tableaux. Quant aux sculptures, elles se veulent une interprétation tridimensionnelle du sujet. En quête perpétuelle de la pièce de bois rare et originale qui va l’inspirer et le guider dans l’élaboration de sa prochaine œuvre, l’artiste y intègre des fragments d’acier qu’il façonne au marteau et au chalumeau. Ses sculptures sont un amalgame de terre, de bois et d’acier. Cette combinaison est parfaite pour dévoiler toute la beauté du corps et de l’âme, sa fragilité, sa malléabilité et sa force.

Vernissage

Le vernissage aura lieu le jeudi 14 novembre, 17h, à la Galerie Jean-Letarte, située au Café centre d’art.

La Galerie Jean-Letarte

La Galerie Jean-Letarte située au cœur du Café centre d’art, établissement où l’art est à l’honneur, présente différentes pratiques artistiques qui posent une réflexion nouvelle sur l’art.

Sa mission est de diffuser le travail des artistes en faisant rayonner l’éventail des dernières tendances telles que l’art évolutif, conceptuel, médiatique, l’installation et la performance. Elle vise également à démocratiser l’art par la médiation culturelle et à stimuler la curiosité de ses visiteurs.

Horaire de la Galerie Jean-Letarte

Lundi au vendredi : 9 h à 21 h

Samedi et dimanche : 10 h à 16 h

Jours fériés : fermé

Café centre d’art

536, boul. Marie-Victorin

Renseignements

Service des arts et de la culture

450 449-8300, poste 8651

culture-patrimoine@boucherville.ca