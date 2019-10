Parents-Secours Sainte-Julie célèbre ses 40 ans d’existence

Bien des gens connaissent l’affiche de Parents-Secours et, si elle était relativement partout dans les rues du Québec durant les années 1980, on ne la voit plus beaucoup de nos jours. Toutefois, ce service est bien vivant à Sainte-Julie alors que l’organisme souffle sur ses 40 bougies cette année.

On pense souvent que Parents-Secours s’adresse seulement aux enfants, mais il apporte aussi sécurité et protection aux aînés par le biais du réseau de foyers-refuges. « En fait, nous sommes là pour assurer le bien-être à toute la population en général en cas de besoin. Pour ma part, j’ai déjà aidé une personne handicapée qui avait subi un accident avec un vélo tout près de chez moi », explique la présidente de l’organisme julievillois, Catherine Ducharme.

« Parent-Secours est bien vivant à Sainte-Julie et nous avons près de 80 foyers-refuges à travers la ville. C’est certain qu’il y en avait plus dans les années 1970 et 1980, alors qu’il y avait plus de femmes au foyer, mais nous avons la chance de compter sur un noyau de personnes qui s’impliquent pour aider les autres en cas de besoin. »

Mme Ducharme est membre de l’organisme à but non lucratif depuis maintenant cinq ans, dont deux années à titre de présidente. En plus de cette responsabilité, elle est aussi directrice des soins aux Résidences Soleil, ce qui nous amène à constater que c’est une vocation chez elle de s’occuper des autres, une observation qui la fait sourire.

« C’est sûr que ça me tient à cœur de prendre soin des gens. Je crois que c’est la même chose pour tous les gens qui s’impliquent au sein du groupe de Sainte-Julie. Et j’en profite pour dire que nous avons toujours besoin de bénévoles pour continuer notre mission qui est toujours d’actualité », de conclure Catherine Ducharme.

Pour plus d’information ou pour devenir bénévole, vous n’avez qu’à composer le 450 324-1101 ou envoyer un courriel à l’adresse : parentssecoursstejulie@gmail.com

Historique

En 1976, à la suite de la disparition d’un jeune garçon, des citoyens du Québec décident de se regrouper afin de diminuer le plus possible les événements dramatiques de ce genre. Ils ont recensé les différents programmes existants et ils ont arrêté leur choix sur une initiative d’un groupe de femmes de London, Ontario qui fonctionnait depuis 1968.

Ayant pris naissance d’abord à Sainte-Thérèse, à Pincourt puis à Pierrefonds, en 1977, Parents-Secours compte 33 groupes répartis à Montréal et ses banlieues. Cette même année, un comité provincial est mis sur pied afin de coordonner l’avenir du programme.

Lors de son incorporation en 1978, l’organisme comptait 89 comités sur le territoire du Québec. Par son concept simple et efficace, Parents-Secours éveille l’intérêt même hors des frontières du Québec. En effet le service est implanté depuis 1987 à Liège en Belgique et il intéresse plusieurs communautés françaises et allemandes. (Mention de source : Parents-Secours Québec)