Un millier de personnes profitent de la 3e édition du Canard’O!

Les rues Saint-Antoine et L’Heureux ont été envahies à nouveau, le samedi 5 octobre, par un millier de personnes venues profiter des activités proposées dans le cadre de la 3e édition du Canard’O. Organisé par le Contrecœur touristique, cet événement automnal offrait aux gens un marché d’une soixantaine d’exposants locaux et d’ailleurs ainsi que plusieurs animations tout au long de la journée.

Une fois de plus, l’événement qui se veut rassembleur et intergénérationnel a attiré une foule nombreuse au centre-ville ainsi que des gens provenant non seulement de la municipalité, mais également de l’extérieur grâce à sa programmation variée.

« Nous sommes très heureux du succès de l’événement qui permet d’animer et de dynamiser le cœur de la communauté contrecœuroise! Nous sommes fiers de la participation de nos commerçants, mais également de nos différents services municipaux qui ont offert de belles activités pour tous les âges, des petits aux plus grands, lors de cette journée. Les gens ont également pu découvrir les nouveaux aménagements; ils permettront de faciliter l’accès à nos commerces et d’y améliorer la sécurité grâce notamment à des trottoirs accessibles des deux côtés de la rue Saint-Antoine. Nous vous remercions d’avoir participé en si grand nombre! », a mentionné la mairesse de Contrecœur, Maud Allaire.

En plus du marché de l’automne, plusieurs activités ont été très populaires auprès des festivaliers, entre autres, l’animation musicale, le coin détente autour du feu comptant des bancs et une pergola ainsi que les camions et le simulateur d’extincteur de flammes des pompiers de la Ville de Contrecœur.

De nombreux commerçants ont également animé le centre-ville lors de cette journée avec la mise en place d’amusements près de leurs établissements, dont une parade de costumes ou des jeux d’habileté. Ils ont d’ailleurs pu profiter d’un fort achalandage dans leurs commerces lors de cette nouvelle édition du Canard’O.

Il est encore temps pour les gens de découvrir les produits de deux commerçants et de cinq restaurateurs dans le cadre du parcours gourmand du Canard’O réalisé en collaboration avec Rues principales Contrecœur. Jusqu’au 12 octobre, ils offrent des produits en lien avec le canard et la saison automnale. Découvrez le menu dans la section Canard’O sur le site Internet du Contrecœur touristique.