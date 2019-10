Le candidat libéral Simon Chalifoux invite les électeurs à voter le 21 octobre prochain

Le candidat libéral Simon Chalifoux invite la population de la circonscription Pierre-Boucher – Les Patriotes – Verchères à se présenter aux urnes, le 21 octobre prochain, pour exercer leur droit de vote et ainsi exprimer leur opinion.

« Ce processus démocratique est essentiel à toute société qui souhaite assurer le bon fonctionnement de sa destinée. La mobilisation de tous est donc requise afin d’encourager les gens à aller voter », a-t-il tenu à souligner.

Simon rappelle que les enjeux relatifs à la protection de l’environnement, à la qualité de vie des jeunes familles, à l’amélioration des soins de santé à domicile des ainés et à l’accès aux logements abordables demeurent des priorités importantes pour le Parti libéral qui proposent des mesures concrètes pour soutenir les familles.

D’autre part, fort des quatre dernières années au pouvoir, le Parti libéral propose un plan économique qui a fait ses preuves et qui a assuré la vitalité économique du pays en favorisant la création d’emplois; le taux de chômage ayant atteint son plus bas niveau en 40 ans.

Sur la scène locale, Simon Chalifoux entend travailler sans relâche pour représenter les intérêts des citoyens de la circonscription sur les dossiers prioritaires tels que le Port de Contrecoeur, la voie ferroviaire, la gestion de l’offre des agriculteurs, l’accès à l’internet haute vitesse en milieu rural et la protection de l’érosion des berges du Saint-Laurent.

Simon invite les gens à avancer avec lui, le 21 octobre prochain, et à miser sur les progrès réalisés par le Parti libéral au cours des quatre dernières années.