L’Amablienne Marie-Laurence Chevalier remporte l’argent au Triathlon olympique de Boucherville, chez les femmes

Des athlètes de Sainte-Julie et de Varennes font également des podiums

Marie-Laurence Chevalier, de Saint-Amable, a grimpé sur la deuxième marche du podium au Triathlon de Boucherville, dans la catégorie olympique femmes, le dimanche 29 septembre dernier. Elle est 13e rang au classement général,

La triathlète de 26 ans a réalisé les trois épreuves de natation, de course à vélo et de course à pied en 2 minutes 27. Elle n’avait qu’une minute et onze secondes d’écart avec la médaillée d’or, chez les femmes, Ariane Fecteau, de Boucherville.

« Je suis heureuse de ces résultats, puisque je ne compétitionne pas habituellement à ce niveau. Je me concentre davantage sur les sprints, ainsi je ne suis pas très familière avec les distances des épreuves olympiques qui sont doubles.»

« Je m’étais fixé un objectif de temps, mais pas de position. Je souhaitais faire entre 2h35 et 2h40, alors c’est au-dessus de ce que j’espérais.»

Marie Laurence avoue ne jamais faire une course en se disant qu’elle n’a pas de chance de faire un podium. Cette fois-ci, elle ne pensait pas performer autant au classement général, elle visait plutôt un podium par groupe d’âge.

Marie-Laurence a fait les Championnats du monde en 2017 aux Pays-Bas et a terminé au 32e rang. En mai dernier, elle a remporté une médaille d’argent et une de bronze aux Championnats canadiens de natation des maîtres au 100 mètres papillon et au 50 mètres brasse. Elle reprend l’entraînement cette semaine avec son entraîneur Vincent Côté en vue des Championnats du monde de 2020 à Edmonton. Elle a confiance en ses capacités de performer devant les membres de sa famille.

D’autres gagnants

De Sainte-Julie

Duathlon Sprint : Laurent Ladouceur : or.

Triathlon olympique équipe : Les 3 gars de Sainte-Julie : argent.

Duathlon femmes, catégorie 40-49 ans : Karine Boucher : argent.

De Varennes

Triathlon olympique entreprise : Équipe ABB : or.

Duathlon olympique entreprise : Équipe féminine Sport Expert : bronze.

Saint-Amable

Triathlon Initiation 2 : Anaeve Labelle : bronze.