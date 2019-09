Un ballon à 27 km d’altitude afin d’aider à de futures recherches scientifiques!

Quand on n’arrive pas à dormir, souvent on ne pense qu’à se retrouver au pays des rêves, mais ce n’est pas le cas de Samuel Ladouceur, qui a plutôt imaginé durant sa période d’insomnie envoyer un ballon avec des caméras dans la stratosphère, soit à près de 27 kilomètres au-dessus de la surface de la Terre! Un rêve qu’il caressait…alors qu’il ne rêvait pas!

On parle d’un rêve parce que plusieurs personnes n’ont pas cru que le projet du Julievillois pouvait fonctionner. Après plus d’un mois et demi de démarches téléphoniques auprès notamment de Transports Canada et de NAV Canada (société chargée du contrôle sécuritaire du trafic aérien civil) pour avoir les accords nécessaires et trouver un endroit où il y a peu de trafic aérien, de fils électriques et d’arbres, Samuel a décidé de faire le lancement au parc de la Commune, à Varennes.

Un autre des problèmes auxquels il a eu à faire face était de garder la nacelle avec les trois caméras (dont une à 360 degrés) ainsi que les deux GPS le plus léger possible et il a pu faire en sorte que le tout pèse seulement 1 468 grammes.

Après des mois de travail et de préparation avec l’aide de ses amis universitaires, Alex Laframboise, Nicolas Lebeau, Victor Bryant et Kyan Daigneault, ils ont procédé au lancement le 15 septembre dernier avec un petit coup de main de certains parents. « Nous allons enregistrer les données météorologiques de la stratosphère et les donner au Département des sciences de la Terre et de l’atmosphère de l’UQAM. Cela va servir pour de futures recherches scientifiques », a fait savoir le Julievillois.

MétéoMédia sur place

Le projet intitulé StraosPi intéressait notamment les responsables de MétéoMédia, alors qu’une équipe était présente sur les lieux afin d’assister au déroulement de l’opération au parc de la Commune.

Le ballon a pris son envol par une matinée magnifique et, après 2 h 30 d’ascension, il a atteint la stratosphère où la température oscille entre moins 40 et moins 50 degrés Celcius! À 27 000 mètres d’altitude, l’air est si raréfié que l’hélium contenu dans le ballon prend de l’expansion au point où celui-ci a explosé. Un petit parachute a permis une descente « en douceur » de près de 45 minutes de la nacelle et des caméras.

Après une longue poursuite en automobile et des recherches à travers bois et champs, les jeunes ont trouvé la nacelle pendue à un arbre dans le bout de Marbleton, dans les Cantons-de-l’Est, un peu au nord-est du parc national du Mont-Orford.

« Quand le ballon est monté, moi mon » ballon intérieur » a fait Pfuuuit! et le stress est tombé! », a avoué Samuel. Une fois de retour à la maison, lui et ses collègues ont pu admirer les images prises de là-haut avec les caméras. « Elles sont magnifiques! », s’est-il exclamé. Il a fait un montage qu’il a envoyé à MétéoMédia et un autre qu’il a placé sur sa page Facebook

(https://www.facebook.com/StratosPI-1336618499824941/)

Et on doit ajouter que, depuis ce lancement réussi, Samuel Ladouceur dort bien la nuit! (Heureusement car qui sait quel projet il pourrait bien trouver cette fois pendant sa période d’insomnie!)