Plus de 95 000 $ amassés pour les enfants en situation précaire  

Défi 12 h de nuit de la Fondation du Centre jeunesse de la Montérégie

Au Parc national des Îles-de-Boucherville, le 14 septembre dernier, a eu lieu le Défi 12 h de nuit de la Fondation du Centre jeunesse de la Montérégie, un événement sportif de nuit où près de 200 participants, répartis en 20 équipes, ont couru ou marché pendant 12 h à relais, afin d’amasser des fonds pour les enfants les plus vulnérables de la Montérégie. Pour cette 4e édition de ce défi sportif unique, l’objectif financier a été largement dépassé avec un montant amassé de plus de 95 000 $, grâce à un déploiement exceptionnel d’efforts de collecte de fonds de la part des participants et grâce à Provigo, le partenaire officiel de l’événement.

Lors du Défi, chaque équipe était symboliquement jumelée à un centre de réadaptation du Centre jeunesse de la Montérégie. Les équipes ont reçu des cartes d’encouragement et des mercis spéciaux de la part des enfants, tout juste avant le départ: «C’est extrêmement touchant de penser à tous ces enfants dans le besoin. Pendant mon défi, lorsque je courrais en pleine nuit, je pensais aux jeunes filles hébergées au centre le Traversier et à toutes les difficultés auxquelles elles font face. Ces pensées m’encourageaient à continuer, malgré la fatigue», exprime Martin Bélanger, président du conseil d’administration de la Fondation et participant du Défi 12 de nuit.

Le Défi 12 h de nuit s’est déroulé de 20 h à 8 h, du 14 au 15 septembre, avec la participation de l’ambassadeur du Défi 12 h, le comédien et ultra-marathonien Patrice Godin, qui pour sa part, a couru pour une 5e année pendant 24 h afin d’amasser des fonds pour la Fondation du Centre jeunesse de la Montérégie.