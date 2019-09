Informations sur la rémunération du maire de Varennes pour l’année 2018

À la suite de la publication du salaire des élus dans le Journal de Montréal, la Ville de Varennes présente les précisions sur l’ensemble des fonctions et rémunérations du maire.

Martin Damphousse est rémunéré pour présider le conseil municipal et s’assurer que les services offerts par la Ville répondent aux attentes des citoyens. Avec ses collègues du conseil municipal, il prend les décisions sur les orientations et les priorités de la Ville pour garantir la qualité de vie des Varennois en matière d’environnement, de développement économique, de transport en commun, d’activités récréatives, de loisirs et de culture, etc. À la Ville, il est d’office, membre des comités et commissions du conseil municipal dont le Comité de sécurité civile municipale, le Comité des finances, le Comité de développement durable et le Comité des services aux citoyens.

Pour représenter l’intérêt des citoyens varennois, le maire de Varennes est rémunéré pour siéger sur des conseils d’administration d’organismes régionaux et supra municipaux. À titre d’exemples, depuis l’année dernière, ses collègues élus-es des villes de la couronne sud de Montréal l’ont nommé au comité exécutif de la Communauté métropolitain

Sans obtenir de rémunération, le maire siège également au sein des organismes suivants :

-Fondation Québécoise en Environnement;

-Comité environnement, Comité maritime et conseil d’administration de l’Union des municipalités du Québec (UMQ);

-Services animaliers de la Vallée du Richelieu;

-Table des préfets et élus de la Couronne-Sud;

-Écotech Québec.

