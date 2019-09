Cyclisme sur piste : Charles Duquette vice-champion du Québec

Le cycliste Charles Duquette s’est approprié la médaille d’argent lors des Championnats québécois sur piste, les 7 et 8 septembre derniers, à Bromont.

L’athlète de Varennes, membre du Club cycliste de Boucherville, n’avait pourtant aucune expérience dans ce sport qui se pratique sur un vélo à pignon fixe, sans vitesses ni freins, et sur une piste avec une inclinaison de 42°. Charles, âgé de 16 ans, est plutôt adepte de vélo de route et de courses contre-la-montre.

Ainsi, bien qu’il n’ait jamais couru sur piste, Charles a terminé l’épreuve du 200 mètres au 4e rang, mais il a vite appris et apprivoisé la piste en remportant la 1re position au contre-la-montre 500 mètres. Le coureur a de plus terminé 2e à la course aux points, deux points seulement derrière le meneur, et 2e à la course tempo.

Au classement général, Charles a conclu l’Omnium au 2e rang, et s’est ainsi emparé de la médaille d’argent.

