Choisir d’avancer avec le libéral Michel Picard

Michel Picard, député fédéral sortant dans Montarville dresse un solide bilan de son passage à Ottawa – deux projets de loi pour venir en aide aux victimes de fraude, une classe moyenne plus forte et résiliente, un taux de chômage à son plus bas de l’histoire, des investissements sans précédent en infrastructures vertes et bien plus encore.

« Je suis ravi du travail que mon équipe et moi avons accompli au cours des quatre dernières années. La qualité de vie des citoyens chez nous, et à travers le pays a considérablement augmenté et ça selon moi, c’est la plus grande victoire » affirme Michel Picard.

Bien que plusieurs critiquent le gouvernement sur sa gestion budgétaire, une chose est certaine, les femmes, les enfants et les aînés n’ont jamais été aussi priorisés que sous le gouvernement Trudeau. Avec un taux de 20% de réduction de la pauvreté depuis 2015, qui touche 57 000 aînés et 300 000 enfants, on peut dire que certains investissements tels que l’Allocation familiale pour enfants et le Supplément de revenu garanti pour les aînés ont porté fruit.

« Je suis particulièrement fier des investissements audacieux que nous avons faits en matière d’égalité des genres. Les femmes sont un pilier fondamental de notre société et en éliminant les barrières auxquelles elles étaient assujetties avant notre entrée au pouvoir, nous leur avons permis de prendre leur place», explique Michel Picard.

Un bilan qui ne peut se terminer sans mentionner les investissements massifs dans la transition écologique et durable. Les libéraux ont mis de l’avant un incitatif de 5000$ pour l’achat d’une voiture électrique afin de faciliter la transition écologique des familles. Plus de 300 000$ millions ont été investis pour parsemer le paysage canadien de bornes de recharge pour les voitures électriques. Les plastiques à usage simple seront également bannis à compter de 2021, un travail de fond qui est déjà enclenché!

« Nous continuons de travailler sur des enjeux importants tels que, l’environnement, la pénurie de la main d’oeuvre et une réelle chance pour tous de réussir. Ce n’est pas parfait, mais le progrès s’est fait sentir lors des derniers quatre ans et j’espère que les citoyens vont vouloir choisir d’avancer avec moi encore une fois ». Michel Picard, candidat libéral dans Montarville.